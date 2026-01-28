Mi cuenta

Diario de Ferrol

Armada

Las fragatas “Álvaro de Bazán” y “Cristóbal Colón”, participan en el ejercicio multinacional Mar-26

Las dos F-100, con base en Ferrol, forman parte de un despliegue en aguas del Estrecho que permite evaluar varias capacidades, como la anti drones

Montse Fernández
Montse Fernández
28/01/2026 16:26
La fragata “Cristóbal Colón” participará en el MAR-26 y, a partir del 7 de febrero, en el “Steadfast Dart 26”, en Alemania 
E. Cortizas
En las últimas horas daba comienzo en aguas del golfo de Cádiz, Estrecho de Gibraltar y mar de Alborán el ejercicio MAR-26, un despliegue en el que toman parte cinco fragatas, dos de ellas de la clase F-100, con base en el Arsenal de Ferrol. Se trata de las unidades “Álvaro de Bazán” y “Cristóbal Colón”. Junto a ellas operarán también tres buques integrantes de la 41 Escuadrilla de Escoltas, como la “Santa María”, “Numancia” y “Navarra”. 

En las maniobras también participan unidades de la Marina estadounidense que operan en la base de Rota, concretamente del escuadrón de helicópteros número 79; de los ejércitos del Aire y Tierra nacionales, así como aviones de la patrulla marítima de la Fuerza Aérea portuguesa

Durante los ejercicios tendrá especial protagonismo la presencia de drones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), de la flotilla de Aeronaves de la Armada y del Centro de Experimentación de Vehículos No Tripulados (Ceventa), así como la Sexta Flota estadounidense. 

En total, se movilizarán un total de 1.100 personas que, de modo conjunto y cohesionado, procurarán generar un escenario que pueda presentar desafíos varios a la fuerza naval desplegada, prestando especial atención a la defensa contra drones.

Este tipo de ejercicios, como informó Defensa, “son fundamentales para que la Armada pueda evaluar y mejorar capacidades y sistemas” de sus fragatas y resto de unidades. 

El capitán de navío Rafael Mira Calvo, Comandante de la 41 Escuadrilla de Escoltas, se encarga de la organización, dirección y ejecución de las acciones, a bordo de la “Santa María”, que ejercerá como buque de mando de esta nueva operación internacional. 

La relevancia del ejercicio MAR-26 radica en que integra capacidades de varios ejércitos y aliados internacionales, permitiendo mejorar la coordinación conjunta y entre países contra potenciales peligros, como pudiera ser un ataque con drones, aunque también se ensayan otros posibles escenarios bélicos en los que se requiera de intervención rápida y coordinada.

Al menos tres unidades locales estarán presentes en el operativo anual más destacado de la OTAN

El próximo 7 de febrero dará comienzo en Alemania el ejercicio anual más importante de la OTAN, el “Steadfast Dart 26”. Una actividad denominada “multidominio” en la que se despliega toda la Fuerza de Reacción Aliada (ARF) y cuya área de responsabilidad recae en el Mando de Fuerzas Conjuntas Brunssum. Además, el Mando Conjunto de Operaciones Especiales español (MCOE) es el encargado, por segunda vez consecutiva, de liderar el Mando. Por su parte, la Armada aporta al Estado Mayor del Mando Componente Marítimo y al BAA “Castilla” como buque insignia. 


El objetivo principal del ejercicio es “demostrar la capacidad de desplegar rápidamente y converger en tiempo y espacio con el resto de Fuerzas del ARF”, indican desde el Estado Mayor de la Defensa. 


La Armada se desplegará en los primeros días del operativo y se prevé la participación de las unidades con base en Ferrol “Cristóbal Colón”, el BAC “Patiño” y la “Almirante Juan de Borbón”, desplegada ahora en la SNMG-1 como unidad de mando o buque insignia.

