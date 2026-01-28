Las fragatas “Álvaro de Bazán” y “Cristóbal Colón”, participan en el ejercicio multinacional Mar-26

La fragata “Cristóbal Colón” participará en el MAR-26 y, a partir del 7 de febrero, en el “Steadfast Dart 26”, en Alemania E. Cortizas

En las últimas horas daba comienzo en aguas del golfo de Cádiz, Estrecho de Gibraltar y mar de Alborán el ejercicio MAR-26, un despliegue en el que toman parte cinco fragatas, dos de ellas de la clase F-100, con base en el Arsenal de Ferrol. Se trata de las unidades “Álvaro de Bazán” y “Cristóbal Colón”. Junto a ellas operarán también tres buques integrantes de la 41 Escuadrilla de Escoltas, como la “Santa María”, “Numancia” y “Navarra”.

En las maniobras también participan unidades de la Marina estadounidense que operan en la base de Rota, concretamente del escuadrón de helicópteros número 79; de los ejércitos del Aire y Tierra nacionales, así como aviones de la patrulla marítima de la Fuerza Aérea portuguesa.

Durante los ejercicios tendrá especial protagonismo la presencia de drones del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), de la flotilla de Aeronaves de la Armada y del Centro de Experimentación de Vehículos No Tripulados (Ceventa), así como la Sexta Flota estadounidense.

En total, se movilizarán un total de 1.100 personas que, de modo conjunto y cohesionado, procurarán generar un escenario que pueda presentar desafíos varios a la fuerza naval desplegada, prestando especial atención a la defensa contra drones.

Este tipo de ejercicios, como informó Defensa, “son fundamentales para que la Armada pueda evaluar y mejorar capacidades y sistemas” de sus fragatas y resto de unidades.

El capitán de navío Rafael Mira Calvo, Comandante de la 41 Escuadrilla de Escoltas, se encarga de la organización, dirección y ejecución de las acciones, a bordo de la “Santa María”, que ejercerá como buque de mando de esta nueva operación internacional.

La relevancia del ejercicio MAR-26 radica en que integra capacidades de varios ejércitos y aliados internacionales, permitiendo mejorar la coordinación conjunta y entre países contra potenciales peligros, como pudiera ser un ataque con drones, aunque también se ensayan otros posibles escenarios bélicos en los que se requiera de intervención rápida y coordinada.