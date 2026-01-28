Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Las fotografías de Grupo Bazán ilustran las variantes del silencio

El Centro Torrente Ballester acoge la exposición que se inaugurará este viernes 30

Redacción
28/01/2026 12:59
Imagen de una exposición realizada por el Grupo Bazán
Imagen de una exposición realizada por el Grupo Bazán
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Este viernes 30 se inaugura en el Centro Torrente Ballester, a las 19.00 horas, una nueva exposición elaborada por la sección de fotografía de Grupo Bazán, que desde 1994 agrupa a los aficionados a esta disciplina. En esta ocasión, un total de once firmas presentan una selección que explora los distintos matices que existen en algo que se suele considerar homogéneo como es el silencio.

La muestra, que se inaugurará en un acto al que acudirá el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, está formada por un total de 27 fotografías que dan cuenta de distintas variantes en la ausencia de sonido: el silencio de la naturaleza, el que está en el interior, el que acompaña al vacío o el que guarda recuerdos y secretos.

Así, la exposición, que no podía titularse de otra manera sino “Silencio”, recuerda que este protagonista también habla. Firman las obras Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado.

Los fotógrafos de Grupo Bazán siguen realizando actividades como cursos, debates, viajes o exposiciones, entre otras, con el objetivo puesto en difundir esta cultura.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Drogas, dinero y otros elementos intervenidos durante la operación en la ciudad naval

Cocaína a domicilio en patinete: más de 10.000 dosis incautadas en Ferrol dentro de la operación "Oxford"
Redacción
La película parte de la historia de una madre soltera y sus dos hijas

Sean Baker, mejor director en los Oscar 2025, en directo en Ferrol para el preestreno en el Duplex Cinema
Redacción
concerto conmemorativo do falecemento de Gonzalo Torrente Ballester

El Concello de Ferrol rinde homenaje, con flores y con música, a Gonzalo Torrente Ballester
Redacción
Imagen de archivo del Desfile de Entroido de As Pontes

Más de 7.000 euros en premios en el Entroido pontés
Redacción