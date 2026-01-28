Las fotografías de Grupo Bazán ilustran las variantes del silencio

Imagen de una exposición realizada por el Grupo Bazán Daniel Alexandre

Este viernes 30 se inaugura en el Centro Torrente Ballester, a las 19.00 horas, una nueva exposición elaborada por la sección de fotografía de Grupo Bazán, que desde 1994 agrupa a los aficionados a esta disciplina. En esta ocasión, un total de once firmas presentan una selección que explora los distintos matices que existen en algo que se suele considerar homogéneo como es el silencio.

La muestra, que se inaugurará en un acto al que acudirá el concejal de Cultura, José Antonio Ponte Far, está formada por un total de 27 fotografías que dan cuenta de distintas variantes en la ausencia de sonido: el silencio de la naturaleza, el que está en el interior, el que acompaña al vacío o el que guarda recuerdos y secretos.

Así, la exposición, que no podía titularse de otra manera sino “Silencio”, recuerda que este protagonista también habla. Firman las obras Alejandro Martínez, Ángel Casas, Carlos Cruz, Chus Villamar, Eva Vázquez, Fer Cendán, Fran Suárez, Miguel Llano, Mónica Lorenzo, Pablo Mauriz y Ricardo Salgado.

Los fotógrafos de Grupo Bazán siguen realizando actividades como cursos, debates, viajes o exposiciones, entre otras, con el objetivo puesto en difundir esta cultura.