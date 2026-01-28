Las empresas interesadas ya pueden presentar ofertas para hacerse cargo de los campamentos de Igualdade de Ferrol

Una visita del alcalde y la concejala de Igualdade a los campamentos de verano de Ferrol

La Plataforma de Contratación del Sector Público acaba de publicar el anuncio de licitación del servicio de coordinación y ejecución de los campamentos infantiles de la urbe naval.

Según consta en el pliego, las personas que estén interesadas en hacerse cargo del contrato podrán presentar sus ofertas hasta el 11 de febrero. El contrato se licita por un importe de 171.800 euros, una cuantía que duplica la del ejercicio anterior, reforzando así el compromiso municipal con las políticas de conciliación familiar y laboral con la promoción de la igualdad, como señalan desde el Consistorio.

Tal y como establecen los requisitos, la duración del contrato será de un año e incluirá los campamentos de verano de este año y los de Navidad 2026-2027, así como los de Semana Santa 2027, con posibilidad de prórroga por otra anualidad más.

Estas acciones están dirigidas a familias con niños de entre tres y doce años de edad que estén empadronados en el Ayuntamiento de Ferrol. El programa en cuestión se desarrollará a lo largo de un total de 7.028 horas, distribuidas entre las propuestas de conciliación estivales 823 días en julio y 21 en agosto); navideñas (ocho días) y Semana Santa, (tres jornadas).