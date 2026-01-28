Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Sociedad 

Las empresas interesadas ya pueden presentar ofertas para hacerse cargo de los campamentos de Igualdade de Ferrol

El Concello ha aumentado la inversión hasta los 171.800 euros

Montse Fernández
Montse Fernández
28/01/2026 16:09
Una visita del alcalde y la concejala de Igualdade a los campamentos de verano de Ferrol
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

La Plataforma de Contratación del Sector Público acaba de publicar el anuncio de licitación del servicio de coordinación y ejecución de los campamentos infantiles de la urbe naval. 

Según consta en el pliego, las personas que estén interesadas en hacerse cargo del contrato podrán presentar sus ofertas hasta el 11 de febrero. El contrato se licita por un importe de 171.800 euros, una cuantía que duplica la del ejercicio anterior, reforzando así el compromiso municipal con las políticas de conciliación familiar y laboral con la promoción de la igualdad, como señalan desde el Consistorio.

Tal y como establecen los requisitos, la duración del contrato será de un año e incluirá los campamentos de verano de este año y los de Navidad 2026-2027, así como los de Semana Santa 2027, con posibilidad de prórroga por otra anualidad más.

Estas acciones están dirigidas a familias con niños de entre tres y doce años de edad que estén empadronados en el Ayuntamiento de Ferrol. El programa en cuestión se desarrollará a lo largo de un total de 7.028 horas, distribuidas entre las propuestas de conciliación estivales 823 días en julio y 21 en agosto); navideñas (ocho días) y Semana Santa, (tres jornadas). 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

El jugador del Somozas, Juan Cambón, celebrando el tanto

Galicia liquida a Asturias en cuatro minutos (3-0)
Iago Couce
Participantes de la cita del pasado año

La resistencia sobre dos ruedas llega a Narón
Redacción
El ideal gallego

Condena en As Pontes por la “destrucción programada dun patrimonio de alto valor”
Redacción
Foto de familia del PSOE después del nombramiento

Nueva etapa en el PSOE de Cabanas, que incorpora a dos concejales
Redacción