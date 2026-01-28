Mi cuenta

Manifestación

La comunidad educativa alcanza uno de sus días de cierre más intensos implicando a Ferrol

Desde la CIG-Ensino y STEG animan a concentrarse en el CEIP San Xoán de Filgueira este jueves, a partir de las 19.00 horas 

Redacción
28/01/2026 23:09
Imagen del encierro que se realizó a finales de año en el IES de Catabois
Imagen del encierro que se realizó a finales de año en el IES de Catabois
Emilio Cortizas
Después de las cinco jornadas de huelga llevadas a cabo en el primer trimestre, toda la comunidad educativa está llamada a la participación, desde la CIG-Ensino y el Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galiza –STEG–, en los cierres organizados en distintos centros, que se iniciaron esta semana. En la comarca de Ferrol, la actividad se concentrará en el CEIP San Xoán de Filgueira, este jueves 29 a partir de las 19.00 horas, uno de los que están siendo especialmente “castigados polos recortes e as carencias de persoal”.

El objetivo es llegar a una negociación con la Consellería que responda a las demandas de la comunidad: mejorar las condiciones laborales del profesorado como la bajada de ratios, aumentar docentes especializados en atender a la diversidad como son los de Audición e Linguaxe –AL–, Pedagoxía Terapéutica –PT– y orientación, recuperación del horario lectivo o reducción del mismo para las personas mayores de 55 años, entre otras.

La jornada será una de las más intensas desde el inicio de los cierres, con cuatro simultáneos en Galicia.

