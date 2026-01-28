Javier Pernas recibe un premio por el desarrollo de un método en la construcción de buques
Este galardón a una investigación hecha en Ferrol fue uno de los que entregó este mismo miércoles la Real Academia Galega de Ciencias
El acto de apertura del curso de la Real Academia Galega de Ciencias se celebró este mismo miércoles 28 en Santiago de Compostela con la entrega de los Premios de Investigación Fundación Barrié-RAGC, que reconoce la labor de equipos de trabajo que desarrollan “proxectos innovadores, conectados cos grandes desafíos actuais”. Entre estos se encuentra el presentado por un equipo del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, situado en el Campus Industrial de Ferrol, liderado por Javier Pernas Álvarez.
“Para min, o obxectivo e o reto da universidade é converter o coñecemento científico en impacto real e positivo na vida das persoas”, destacó el galardonado, que recibió un accésit en la categoría de Ciencias Técnicas.
En su trabajo, codirigido por los investigadores del Citeni Diego Crespo y José Antonio Becerra, desarrolló una metodología para optimizar la planificación de tareas en el proceso de construcción de buques.
Con este fin, el investigador utilizó la inteligencia matemática, resultando en conclusiones que son aplicables a otros sectores que hagan un uso intensivo del ensamblaje, como puede ser la industria aeroespacial o la construcción modular.
Celebración
Al acto asisitió el presidente de la RAGC, Juan Lema, acompañado del resto del equipo de gobierno, así como de otras académicas y académicos como Arturo López Quintela (catedrático de Física Química de la USC), y en su intervención destacó “o papel da ciencia como elemento central do progreso da nosa sociedade, como motor de desenvolvemento social, económico e cultural”.
También estuvieron presentes autoridades como el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, que incidió en la importancia de los premios como catapulta de nuevo talento investigador y como forma de consolidar trayectorias científicas de relieve en Galicia.
Pilar Romero Vázquez-Gulías, presidenta de la Fundación Barrié, recordó que “recoñecer os mellores proxectos científicos significa tamén recoñecer a capacidade do noso ecosistema investigador para xerar coñecemento de calidade e para traducilo en solucións que melloren a vida das persoas. A ciencia galega avanza grazas ao talento, ao rigor e á perseveranza dos profesionais que a fan posible, e esta iniciativa quere ser unha contribución á consolidación dunha Galicia máis innovadora e máis competitiva”.
Ciencias Técnicas
En la categoría de Ciencias Técnicas, en la que se concedió el accésit a Pernas, se premió a Cristina Gallego, del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais –Cretus– de la USC, por un proyecto que aprovecha la piel de pescado de manera innovadora.