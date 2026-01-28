Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Investigación

Javier Pernas recibe un premio por el desarrollo de un método en la construcción de buques

Este galardón a una investigación hecha en Ferrol fue uno de los que entregó este mismo miércoles la Real Academia Galega de Ciencias

Redacción
28/01/2026 22:59
El líder del proyecto ganador del accésit en la categoría de Ciencias Técnicas, ayer en el Pazo de San Roque
El líder del proyecto ganador del accésit en la categoría de Ciencias Técnicas, este miércoles en el Pazo de San Roque
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

El acto de apertura del curso de la Real Academia Galega de Ciencias se celebró este mismo miércoles 28 en Santiago de Compostela con la entrega de los Premios de Investigación Fundación Barrié-RAGC, que reconoce la labor de equipos de trabajo que desarrollan “proxectos innovadores, conectados cos grandes desafíos actuais”. Entre estos se encuentra el presentado por un equipo del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, situado en el Campus Industrial de Ferrol, liderado por Javier Pernas Álvarez.

“Para min, o obxectivo e o reto da universidade é converter o coñecemento científico en impacto real e positivo na vida das persoas”, destacó el galardonado, que recibió un accésit en la categoría de Ciencias Técnicas.

En su trabajo, codirigido por los investigadores del Citeni Diego Crespo y José Antonio Becerra, desarrolló una metodología para optimizar la planificación de tareas en el proceso de construcción de buques.

Con este fin, el investigador utilizó la inteligencia matemática, resultando en conclusiones que son aplicables a otros sectores que hagan un uso intensivo del ensamblaje, como puede ser la industria aeroespacial o la construcción modular.

Celebración

Al acto asisitió el presidente de la RAGC, Juan Lema, acompañado del resto del equipo de gobierno, así como de otras académicas y académicos como Arturo López Quintela (catedrático de Física Química de la USC), y en su intervención destacó “o papel da ciencia como elemento central do progreso da nosa sociedade, como motor de desenvolvemento social, económico e cultural”.

También estuvieron presentes autoridades como el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, Román Rodríguez, que incidió en la importancia de los premios como catapulta de nuevo talento investigador y como forma de consolidar trayectorias científicas de relieve en Galicia.

Pilar Romero Vázquez-Gulías, presidenta de la Fundación Barrié, recordó que “recoñecer os mellores proxectos científicos significa tamén recoñecer a capacidade do noso ecosistema investigador para xerar coñecemento de calidade e para traducilo en solucións que melloren a vida das persoas. A ciencia galega avanza grazas ao talento, ao rigor e á perseveranza dos profesionais que a fan posible, e esta iniciativa quere ser unha contribución á consolidación dunha Galicia máis innovadora e máis competitiva”.

Ciencias Técnicas

En la categoría de Ciencias Técnicas, en la que se concedió el accésit a Pernas, se premió a Cristina Gallego, del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais –Cretus– de la USC, por un proyecto que aprovecha la piel de pescado de manera innovadora.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Acto en el astillero fenés

El comité de Navantia Fene prevé un 2026 “sin trabajo”
Redacción
Imagen del encierro que se realizó a finales de año en el IES de Catabois

La comunidad educativa alcanza uno de sus días de cierre más intensos implicando a Ferrol
Redacción
Exponav Sala Carlos III inaguración expo arquitectos

A Escola Técnica de Arquitectura da UDC celebra os 50 anos cunha exposición en Ferrol
Redacción
El Panadería Santy Sin Gluten es cuarto, a dos puntos de la segunda posición

Una jornada marcada por los duelos fratricidas del Tenis de Mesa Narón
Iago Couce