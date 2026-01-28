Cocaína a domicilio en patinete: más de 10.000 dosis incautadas en Ferrol dentro de la operación "Oxford"

Drogas, dinero y otros elementos intervenidos durante la operación en la ciudad naval Cedida

La Policía Nacional anunció este mediodía el cierre de la operación “Oxford”, una investigación contra el tráfico de drogas que se saldó con el arresto de seis personas, dos en Ferrol y cuatro en la localidad de Rubí, en Barcelona.

Según se detalló desde la Comisaría de la ciudad naval, el operativo, iniciado a mediados del año pasado, estuvo coordinado por el Grupo de Estupefacientes del departamento ferrolano y contó con la colaboración de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) barcelonesa. En este sentido, fuentes policiales relataron que el dispositivo comenzó a raíz de una serie de denuncias ciudadanas, que alertaban de un punto de venta de sustancias ilegales en el barrio de O Inferniño.

Tras recibir el aviso, los agentes encargados del caso procedieron a recabar pesquisas, logrando identificar a los dos miembros ferrolanos de la organización, así como su “modus operandi”. A este respecto, la Policía explicó que estas personas trabajaban mediante un sistema de venta a domicilio, de modo que los clientes podían ponerse en contacto con ellos todos los días a cualquier hora y los repartidores realizaban la entrega en coche o en patinete.

Sobre estos últimos, desde la Comisaría se detalla que la agrupación tenía “importantes medidas de seguridad”, de forma que los vendedores solo operaban dos o tres meses en Ferrol, volviendo después de este tiempo a sus lugares de origen –principalmente Madrid y Barcelona– y tomando el relevo otros nuevos. Esto, subraya la Policía, dificultaba notablemente la identificación de estos comerciales temporales.

En cualquier caso, en el marco del operativo se desarticularon seis “puntos negros” de venta en la ciudad naval, además de detenerse a los dos responsables de la trama. Asimismo, gracias a la investigación en la comarca se logró identificar, en la localidad de Rubí, al suministrador de la cocaína, además de descubrir durante el operativo unas instalaciones en las que dicha persona tenía una plantación de marihuana con tres personas en situación irregular trabajando y en las que se intervinieron unos 40.000 euros en metálico. Todos ellos fueron detenidos.

De este modo, el saldo final de la investigación conjunta fue la captura de los seis implicados y la aprehensión de más de 10.000 dosis de cocaína de gran pureza, marihuana, tres vehículos –incluido un patinete con el que se hacían las entregas–, unos 60.000 euros en moneda fraccionada y múltiples efectos y sustancias para el corte y la adulteración de las drogas.

Condena por tráfico

Por otra parte, la Audiencia Provincial de A Coruña condenó esta semana a tres vecinos de Ferrol acusados de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas que causan graves daños a la salud.

Los hechos, según recoge el escrito de la Fiscalía, se remontan al mes de octubre de 2024, cuando agentes de la Comisaría de Ferrol-Narón detectaron varios desplazamientos entre Madrid y la ciudad naval, supuestamente para la compra de cocaína, que posteriormente los encausados distribuirían por la comarca de Ferrolterra. La detención de dos de los implicados, como informó este Diario en su momento, se produjo en el aparcamiento de un supermercado de A Coruña, cuando uno de ellos le entregaba al otro las llaves del coche empleado para transportar los estupefacientes –y, en cuyo interior, se detectaron tres ladrillos de la mencionada sustancia envasados al vacío–.

De este modo, la Audiencia condenó a dos de los enjuiciados a una pena de seis años de cárcel y una multa de 200.000 y 300.000 euros, respectivamente, y al otro a siete años y una sanción de 130.000 euros. La sentencia, no obstante, no es firme y podrá ser recurrida.