“Galicia, unha escola” llega este miércoles a la Sala Carlos III de Exponav

La Escola Técnica Superior de Arquitectura –Etsac– celebra sus primeros cincuenta años con esta muestra

Redacción
28/01/2026 11:09
La Sala Carlos III del Museo de la Construcción Naval de la Fundación Exponav alberga en la tarde de este miércoles, a partir de las 17.00 horas, el acto de inauguración de la exposición titulada “Galicia, unha escola” con la que la Escola Técnica Superior de Arquitectura –Etsac– celebra sus primeros cincuenta años de existencia. 

A la cita asistirán el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; la delegada de la Xunta en la comarca, Martina Aneiros; la vicerrectora del Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares; y el director de la escuela, Miguel Abelleira. “Galicia, unha escola” se inauguró en noviembre en A Coruña y ahora llega a Ferrol. 

Está comisariada por los arquitectos Felipe Peña, Luis Gil y Mercedes González y en ella se recogen obras de un centenar de profesionales de la arquitectura que, de un modo u otro, formaron parte del centro, tanto como docentes como en su calidad de alumnos y alumnas entre 1975 y 2025. 

En ese sentido, el visitante encontrará “deseño, fotografía, urbanismo, crítica e novos medios, amosando que a formación en arquitectura é un eixo dinámico e unha estrutura de pensamento que permite manexar linguaxes capaces de mellorar a nosa sociedade desde ángulos e perspectivas moi diversas”, explican sus comisarios. 

El director de Etsac, Miguel Abelleira, comenta que se pretende mostrar la multidisciplinariedad “que propicia o paso pola escola de arquitectos e arquitectas que co seu talento teñen contribuído a mellorar Galicia a través do seu traballo en moi diversos campos”.

