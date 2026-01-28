Mi cuenta

El PSOE aboga por la puesta en marcha de un plan de control de especies invasoras

Solicitan medidas concretas y campañas de información contra estas variedades vegetales

Redacción
28/01/2026 18:19
El plumero de la pampa es una de las especies más extendidas
El plumero de la pampa es una de las especies más extendidas
Daniel Alexandre
El grupo municipal socialista solicitará al Concello la puesta en marcha de un plan de prevención y control de especies vegetales invasoras en el ayuntamiento. La propuesta, que será llevada a la sesión plenaria de mañana por la tarde, alerta de un incremento “significativo” de estas variedades en el territorio, especialmente en la zona rural, en márgenes de caminos y carreteras, riberas y marismas. Concretamente, el escrito avisa de la presencia de planta de regaliz (Helichrysum petiolare), plumero de la pampa (Cortaderia solloana), la caña común (Arundo donax), la chilca (Baccharis halimifolia), el polígono japonés (Poligonum japonicum) o la hierba nudosa japonesa (Fallopia japonica), además de otras especies acuáticas en entornos húmedos.

Así, la agrupación advierte de que estas variedades suponen “unha grave ameaza para os ecosistemas locais”, dado que “desplazan” a la flora y reducen los hábitats naturales de animales y plantas. A este respecto, la formación lamenta que esta situación deriva de la “ausencia de control sistemático” por parte de las administraciones, así como el uso, por falta de información, de las mismas con carácter ornamental.

Por tanto, desde el grupo municipal plantean al gobierno local una serie de medidas, tales como: la elaboración de un inventario y mapeo de las principales especies invasoras en el territorio; actuaciones piloto en las parroquias ferrolanas; impulsar jornadas informativas para la identificación de estas plantas; formación específica para profesionales agroganaderos; acordar con la Xunta mecanismos de coordinación para actuaciones conjuntas; un plan de seguimiento anual de todas las intervenciones realizadas; promover el uso de variedades autóctonas y desaconsejar las invasoras o prohibir su uso en compostaje.

