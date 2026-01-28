El Concello de Ferrol rinde homenaje, con flores y con música, a Gonzalo Torrente Ballester

concerto conmemorativo do falecemento de Gonzalo Torrente Ballester Jorge Meis

Tal día como ayer, miércoles 27 de enero, falleció, precisamente hace 27 años, en Salamanca, el dramaturgo, novelista y crítico literario ferrolano Gonzalo Torrente Ballester. A esta efeméride prestó atención el Concello de Ferrol con la organización de un concierto conmemorativo, además de haber realizado una ofrenda floral en su sepulcro.

Este homenaje se enmarcó en una jornada conmemorativa al coincidir con el acto en recuerdo de Amada García que, como Torrente Ballester, descansa en el cementerio de Serantes, la parroquia en la que nació “o noso máis destacado literato”, tal como se refirió a él el alcalde, José Manuel Rey Varela, en el encuentro que tuvo lugar a continuación.

Fue en el salón de recepciones del Concello donde tuvo lugar la principal acción conmemorativa, en la que la Banda Ferrolá de Música fue la protagonista de este vigésimo séptimo aniversario del fallecimiento del escritor, al que se dedicó a nivel municipal el año 2024.

“Torrente Ballester é todo un referente na cultura galega e española e estamos orgullosos de que Ferrol, a súa terra, fose fonte de inspiración para a súa obra”, destacó Rey Varela, en referencia a títulos como los que podrían ser “Farruquiño” (1954) o “Ferrol mar adentro” (1993).