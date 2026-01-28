Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Homenaje

El Concello de Ferrol rinde homenaje, con flores y con música, a Gonzalo Torrente Ballester

Se celebró un concierto conmemorativo después de haber realizado una ofrenda floral en su sepulcro, en Serantes

Redacción
28/01/2026 12:52
concerto conmemorativo do falecemento de Gonzalo Torrente Ballester
concerto conmemorativo do falecemento de Gonzalo Torrente Ballester
Jorge Meis
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Tal día como ayer, miércoles 27 de enero, falleció, precisamente hace 27 años, en Salamanca, el dramaturgo, novelista y crítico literario ferrolano Gonzalo Torrente Ballester. A esta efeméride prestó atención el Concello de Ferrol con la organización de un concierto conmemorativo, además de haber realizado una ofrenda floral en su sepulcro.

Este homenaje se enmarcó en una jornada conmemorativa al coincidir con el acto en recuerdo de Amada García que, como Torrente Ballester, descansa en el cementerio de Serantes, la parroquia en la que nació “o noso máis destacado literato”, tal como se refirió a él el alcalde, José Manuel Rey Varela, en el encuentro que tuvo lugar a continuación.

Fue en el salón de recepciones del Concello donde tuvo lugar la principal acción conmemorativa, en la que la Banda Ferrolá de Música fue la protagonista de este vigésimo séptimo aniversario del fallecimiento del escritor, al que se dedicó a nivel municipal el año 2024.

“Torrente Ballester é todo un referente na cultura galega e española e estamos orgullosos de que Ferrol, a súa terra, fose fonte de inspiración para a súa obra”, destacó Rey Varela, en referencia a títulos como los que podrían ser “Farruquiño” (1954) o “Ferrol mar adentro” (1993).

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Drogas, dinero y otros elementos intervenidos durante la operación en la ciudad naval

Cocaína a domicilio en patinete: más de 10.000 dosis incautadas en Ferrol dentro de la operación "Oxford"
Redacción
La película parte de la historia de una madre soltera y sus dos hijas

Sean Baker, mejor director en los Oscar 2025, en directo en Ferrol para el preestreno en el Duplex Cinema
Redacción
Imagen de una exposición realizada por el Grupo Bazán

Las fotografías de Grupo Bazán ilustran las variantes del silencio
Redacción
Imagen de archivo del Desfile de Entroido de As Pontes

Más de 7.000 euros en premios en el Entroido pontés
Redacción