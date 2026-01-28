El BNG solicita al Concello que medie con la Xunta para solucionar el conflicto del transporte público

La agrupación recuerda que se trata de un servicio esencial para buena parte de la población D.A.

El conflicto labora del transporte de viajeros por carretera en Galicia será llevado al pleno ordinario de enero, que se celebrará mañana a las siete de la tarde, de la mano del BNG. Tal y como señaló esta tarde la formación nacionalista, la moción busca exigir al gobierno local que inste a la Xunta a mediar entre la patronal y la parte social para desbloquear las negociaciones, además de recordarle a las empresas concesionarias “a súa obriga” abordar la situación “de boa fe”, además de garantizar las condiciones del personal.

En este sentido, el grupo municipal recuerda que se trata de un servicio esencial para muchos vecinos, especialmente ante la carencia de una alternativa ferroviaria, para acudir a su trabajo, centro educativo, servicios sanitarios y otras prestaciones. Así, el BNG considera que la Xunta tiene una responsabilidad directa en el conflicto, dado su papel “como principal contratista e regulador” de este servicio –acusándola, además, de agravar la situación al favorecer “a concentración do sector en man de grandes grupos empresariais”–.

Por último, los nacionalistas recordaron que este enfrentamiento afecta a unos 3.000 profesionales en toda Galicia, incidiendo en que su convenio laboral lleva cuatro años caducado y que no contempla actualizaciones básicas en materia, por ejemplo, de conciliación o control horario.