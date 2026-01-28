Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

CIG y CCOO acuerdan una plataforma conjunta para negociar el convenio del metal

Los dos sindicatos lamentan que UGT no se sumara a esta plataforma y esperan que “non supoña un atranco"

Redacción
28/01/2026 11:01
Protesta de las auxiliares del naval en imagen de archivo
Protesta de las auxiliares del naval en imagen de archivo
Emilio Cortizas
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Sindicatos y patronal han iniciado los contactos para la negociación del convenio siderometalúrgico de la provincia de A Coruña y una parte mayoritaria de la representación social –CIG y CCOO– han decidido presentar una plataforma conjunta a la que no se suma UGT. 

Entre las reivindicaciones que recoge el documento compartido por CIG y CCOO se encuentra una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC desde el pasado 1 de enero, además de incrementos del 5% este año y del 4% en 2027. También pedirán la reducción de la jornada anual hasta las 1.712 horas, es decir, 37,5 semanales. 

Mejorar los pluses de toxicidad, penosidad y peligrosidad, establecer la subrogación obligatoria para todas las empresas a las que les sea de aplicación del convenio del metal, regular los contratos fijos-discontinuos y limitar el recurso a las Empresas de Trabajo Temporal y la subcontratación en cadena son, junto con la mejora de los complementos en las situaciones de baja y también los permisos y licencias, otras demandas que se pondrán sobre la mesa. 

Los dos sindicatos lamentan que UGT no se sumara a esta plataforma y esperan que “non supoña un atranco para acadar unha negociación áxil do convenio que non se dilate”.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La película parte de la historia de una madre soltera y sus dos hijas

Sean Baker, mejor director en los Oscar 2025, en directo en Ferrol para el preestreno en el Duplex Cinema
Redacción
Imagen de una exposición realizada por el Grupo Bazán

Las fotografías de Grupo Bazán ilustran las variantes del silencio
Redacción
concerto conmemorativo do falecemento de Gonzalo Torrente Ballester

El Concello de Ferrol rinde homenaje, con flores y con música, a Gonzalo Torrente Ballester
Redacción
Imagen de archivo del Desfile de Entroido de As Pontes

Más de 7.000 euros en premios en el Entroido pontés
Redacción