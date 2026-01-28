CIG y CCOO acuerdan una plataforma conjunta para negociar el convenio del metal

Protesta de las auxiliares del naval en imagen de archivo Emilio Cortizas

Sindicatos y patronal han iniciado los contactos para la negociación del convenio siderometalúrgico de la provincia de A Coruña y una parte mayoritaria de la representación social –CIG y CCOO– han decidido presentar una plataforma conjunta a la que no se suma UGT.

Entre las reivindicaciones que recoge el documento compartido por CIG y CCOO se encuentra una cláusula de revisión salarial vinculada al IPC desde el pasado 1 de enero, además de incrementos del 5% este año y del 4% en 2027. También pedirán la reducción de la jornada anual hasta las 1.712 horas, es decir, 37,5 semanales.

Mejorar los pluses de toxicidad, penosidad y peligrosidad, establecer la subrogación obligatoria para todas las empresas a las que les sea de aplicación del convenio del metal, regular los contratos fijos-discontinuos y limitar el recurso a las Empresas de Trabajo Temporal y la subcontratación en cadena son, junto con la mejora de los complementos en las situaciones de baja y también los permisos y licencias, otras demandas que se pondrán sobre la mesa.

Los dos sindicatos lamentan que UGT no se sumara a esta plataforma y esperan que “non supoña un atranco para acadar unha negociación áxil do convenio que non se dilate”.