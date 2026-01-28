Camisetas firmadas de Racing, Baxi y O Parrulo para recaudar fondos para Manos Unidas

Las tres camisetas firmadas por las y los deportistas de estos tres clubes locales Daniel Alexandre

Manos Unidas Mondoñedo-Ferrol vuelve a organizar una rifa solidaria para recaudar fondos para sus actividades sociales, que se desarrollan por todo el mundo. Así, para esta ocasión ha contado con la colaboración de tres clubes locales: Racing de Ferrol, Baxi y O Parrulo, que se han ofrecido a firmar las elásticas, colaborando así con la causa de la ONG.

Las rifas del denominado “Sorteo de Campeones” se venderán al precio de dos euros cada una y el sorteo se ha fijado para el 20 de marzo a las 20.00 horas. Los tickets se pueden adquirir en la sede de la entidad, en la calle Magdalena, número 230. También colabora en la iniciativa Gastrobar Nuá, que expondrá las camisetas de los tres equipos locales, sumándose una vez más para aportar su grano de arena en la causa, como destacan desde Manos Unidas, que agradecen “que siempre nos ayuden en nuestras acciones”.

En el local de hostelería se podrán obtener las rifas, que también se ofrecerán a pie de calle por medio de voluntarios y colaboradores de la ONG. Remedios Rey, la presidenta de la delegación local, explica que se ha decidido que solo se va a realizar un sorteo, por lo tanto, una sola persona podrá llevarse las tres elásticas.

Por otra parte, la entidad presentará el día 4 la Campaña contra el Hambre de 2026.