Exposición

A Escola Técnica de Arquitectura da UDC celebra os 50 anos cunha exposición en Ferrol

Xa está dispoñible na sala Carlos III de Exponav unha mostra de obras de arredor de 100 profesionais do sector

Redacción
28/01/2026 22:53
Exponav Sala Carlos III inaguración expo arquitectos
Exponav Sala Carlos III inaguración expo arquitectos
Daniel Alexandre
Na sala Carlos III de Exponav e­xhíbese unha nova mostra dende este mesmo mércores, cando se inaugurou esta proposta en homenaxe a todo o persoal docente e ao alumnado que formou parte da Escola Técnica Superior de Arquitectura –Etsac– da Universidade da Coruña –UDC–. O centro celebra deste xeito o seu 50 aniversario, unha proposta expositiva que se complementa coa edición dun libro recompilatorio das obras, así como unha achega de cada unha das arredor de 100 autorías.

“Galicia, unha escola” é o título desta selección, comisariada polos arquitectos Felipe Peña, Luis Gil e Mercedes González, que inclúe obras dun cento de profesionais do sector vinculados, dun xeito ou doutro, á formación do centro. Así, a través desta iniciativa tráese de regreso a persoas que se involucraron nestas ensinanzas entre o ano 1975 e o 2025.

Tanto a exposición como o seu libro recompilatorio reflicten a diversidade que abrangue a arquitectura, realizando un percorrido que atravesa ámbitos tan diversos como a función pública, a fotografía, o urbanismo, a investigación, a industria ou os novos medios.

As persoas interesadas en visitar a exposición poderán facelo até o 22 de febreiro (de martes a venres, de 10.00 a 15.00 e de 16.00 a 19.00; os sábados, de 10.00 a 19.00, e os domingos, de 10.30 a 14.30 horas).

Inauguración

O acto de apertura contou coa presenza do alcalde, José Manuel Rey Varela; da delegada territorial da Xunta, Martina Aneiros; da vicerreitora do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, e do director da Etsac, Miguel Abelleira.

Na súa intervención, este último responsable deu conta de que “a mostra foi concibida como un proxecto itinerante co que amosarlle ao conxunto da sociedade todo o talento que tivemos e temos na escola”.

Así mesmo, Abelleira fixo fincapé na importancia da “colaboración entre as institucións”, que xa se viña dando, tal e como exemplificou o director, cando no mes de outubro, a mesma sala Carlos III de Exponav foi escenario do XIII Congreso Docomomo Ibérico, organizado pola Etsac e a delegación local do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia –COAG–, da man do Concello.

Por outro lado, tamén se lembrou da implicación da escola, do colexio e do Concello na organización da Semana da Arquitectura de Ferrol, que no 2024 se dedicou a Alfredo Alcalá.

Segunda parada da ruta por Galicia

A finais de novembro, a mostra exhibiuse na sala de exposicións do Palexco da Coruña, onde permaneceu até este mesmo mes de xaneiro. Tal e como sinalou no acto de inauguración o director da Escola Técnica Superior de Arquitectura, Miguel Abelleira, o obxectivo é levar esta proposta ás sete grandes cidades de Galicia ao longo do 2026, unha ruta que xa está cumprindo a segunda parada en Ferrol.

