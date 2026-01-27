Videojuegos, moda y robótica, tres de los másters que atraen al extranjero a Ferrol

Laura Camila, Alvin, Amanda, Ernesto David, Liany, Thalia y Edrian Christian, en la cafetería del Campus de Ferrol Cedida

Este curso se concedieron un total de nueve becas de máster para alumnado extranjero en el Campus Industrial de Ferrol, perteneciente a la Universidade da Coruña –UDC–, con las que se financian los costes de la matrícula, del viaje y la estancia. Los dos últimos quedan excluidos en caso de recibir la formación en línea, una situación en la que se encuentran dos alumnas de Guinea Ecuatorial.

Aunque Nadiusca Marta Achama Nzo Eyang y Solange Belén Ayingono Sima Nguema cursen a distancia el máster en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade, que se imparte en la Escola Politécnica de Enxeñaría de Ferrol –EPEF–, en este centro estudian presencialmente seis del grupo total de siete.

Liany Mederos Pérez (Cuba, 1998) y Edrian Christian Mogrovejo Moran (Ecuador, 1999) se matricularon en el máster en Deseño, Desenvolvemento e Comercialización de Videoxogos; Amanda Martí Coll (Cuba, 1998) y Ernesto David González Nasco (Cuba, 1997), en Informática Industrial e Robótica; Laura Camila Velasco Ortega (Colombia, 2000), en Tecnoloxía Téxtil e Moda Sustentable, y Alvin de Armas Llanes (Cuba, 1998), eligió también Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade.

Por otro lado está Thalía Castillo Naranjo (Cuba, 2000), que es la única entre estas becas de máster que estudia en la Escola Universitaria de Deseño Industrial –EUDI–, concretamente la especialidad de Enxeñaría de Deseño Industrial.

En los siete casos, las ayudas financian los costes de matrícula (60 créditos ECTS), del viaje y de la estancia, lo que incluye la manutención y el alojamiento (600 euros al mes entre septiembre de 2025 y mayo de este año).

Cinco años de becas

Las becas de máster para alumnado extranjero del Campus Industrial de Ferrol, que tienen como principal objetivo incentivar la internacionalización del estudiantado, ya han beneficiado a un total de 38 personas desde que se pusieron en marcha, en el curso 2021/22.

Entre estos cerca de cuarenta alumnos y alumnas, procedentes de Argentina, Colombia, Cuba, Ecuador, Guinea Ecuatorial, Perú y Vietnam, 32 cursaron su máster en la modalidad presencial y 6 en el formato en línea.

Las bases de la convocatoria recogen las distintas titulaciones que podrían cursar los candidatos a las becas, en cualquiera de los casos, impartidas en la EPEF y en la EUDI. Además de los másters que actualmente está cursando el alumnado en este período 2025/26, las ayudas también se destinan a las especialidades de Fabricación Aditiva, Enxeñaría Naval e Oceánica e Enxeñaría Industrial.