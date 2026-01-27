Mi cuenta

Un rayo sacude de madrugada el centro de Ferrol

El relámpago, que no llegó a tocar tierra, se registró en torno a las 04.45 horas, según la red de detección de Meteogalicia

J. Guzmán
J. Guzmán
27/01/2026 13:17
En total se registraron cinco relámpagos diferentes en el término municipal
En total se registraron cinco relámpagos diferentes en el término municipal
AEC
Numerosos vecinos de la zona centro de Ferrol se despertaron esta madrugada con el fuerte estruendo de un rayo. El portal autonómico Meteogalicia ya alertaba desde la jornada anterior de que se esperaba una tormenta eléctrica durante la noche, pero la cercanía del relámpago, que afortunadamente no llegó a tocar tierra, pilló a muchos desprevenidos, como pudo verse ya por la mañana en las redes sociales.

"A nosotros nos tembló toda la casa", relataba una residente del barrio de Esteiro a la que el estruendo pilló en la cama. Y es que, según la mencionada web meteorológica, el fenómeno se registró sobre las 04.45 horas en el entorno de San Xoán-O Bertón, si bien se escuchó por toda la ciudad. Asimismo, escasos segundos después cayó un segundo rayo, que en este caso sí toco tierra, o más bien agua, sobre la ría, frente a la costa de Mugardos.

Estos, no obstante, no fueron los únicos registrados durante el episodio meteorológico de la noche. Sobre las 04.47 se constataron en Ferrol dos intranubes en Catabois y otros tantos que cayeron sobre el mar a la misma hora en San Jorge; en Narón fueron tres, de los cuales dos tocaron tierra y uno en Valdoviño y frente a la costa de Ares.

