Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Trasladada al hospital una vecina de Ferrol tras sufrir un atropello en el barrio de Canido

El incidente se registró sobre las 07.45 horas a la altura del número 70 de Doutor Fleming

Redacción
27/01/2026 14:05
La mujer fue llevada por el 061 al hospital Ribera Juan Cardona
La mujer fue llevada por el 061 al hospital Ribera Juan Cardona
Jorge Meis
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Una vecina de Ferrol tuvo que ser trasladada esta mañana al centro hospitalario de referencia tras ser atropellada mientras atravesaba la calzada por un paso de peatones en el barrio de Canido.

Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró en torno a las 07.45 horas a la altura del número 70 de la avenida Doutor Fleming, a escasos metros de la intersección con Sánchez Barcáiztegui. Fue un particular quien alertó a la central autonómica, afirmando que la mujer se encontraba consciente y tendida en el suelo.

Así, desde el 112 se movilizó hasta el punto efectivos de la Policía Local de la ciudad naval, así como una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. De este modo, tras una atención inicial, los profesionales médicos trasladaron a la mujer hasta el centro hospitalario Ribera Juan Cardona de Caranza.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Entrega de premios al finalizar los talleres, en imagen de archivo

Abierto el plazo de inscripción para los talleres de “Xuntas Medramos” de Igualdade en Ferrol
Redacción
La capilla de la Merced acogió la celebración en el año 2024

Las tres cofradías hermanadas de Ferrol celebrarán la Candelaria el próximo día 2
Redacción
Se celebrará en las instalaciones del Tirso de Molina

Cocido solidario en Ferrol para colaborar con una escuela ubicada en Camerún
Redacción
Ejercicios de entrenamiento en el Sánchez Aguilera el pasado mes de noviembre de 2025

Casaga movilizó treinta equipos durante un 2025 “muy positivo”
Redacción