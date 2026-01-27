Trasladada al hospital una vecina de Ferrol tras sufrir un atropello en el barrio de Canido

La mujer fue llevada por el 061 al hospital Ribera Juan Cardona Jorge Meis

Una vecina de Ferrol tuvo que ser trasladada esta mañana al centro hospitalario de referencia tras ser atropellada mientras atravesaba la calzada por un paso de peatones en el barrio de Canido.

Según detalló el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias-112, el incidente se registró en torno a las 07.45 horas a la altura del número 70 de la avenida Doutor Fleming, a escasos metros de la intersección con Sánchez Barcáiztegui. Fue un particular quien alertó a la central autonómica, afirmando que la mujer se encontraba consciente y tendida en el suelo.

Así, desde el 112 se movilizó hasta el punto efectivos de la Policía Local de la ciudad naval, así como una ambulancia asistencial de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. De este modo, tras una atención inicial, los profesionales médicos trasladaron a la mujer hasta el centro hospitalario Ribera Juan Cardona de Caranza.