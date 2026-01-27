Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Navantia presenta en Estocolmo su propuesta para construir cuatro fragatas ligeras

Plantea entregar dos en 2030 y otras dos en 2031

Redacción
27/01/2026 12:17
El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, visitó el país nórdico para explicar la propuesta del grupo naval
El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, visitó el país nórdico para explicar la propuesta del grupo naval
Navantia
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

Navantia ha presentado en Estocolmo su propuesta de construcción de cuatro fragatas ligeras de la clase Luleå para la Marina sueca, en el contexto del concurso impulsado por el Ministerio de Defensa del país nórdico en el que están inmersas cuatro empresas

La oferta de Navantia consiste en entregar las dos primeras unidades en 2030 y las otras dos el año siguiente. Están "totalmente adaptadas" a los requisitos de Suecia y permitirían la interoperabilidad con los estándares que exige la OTAN, con un apoyo al ciclo de vida que garantiza su disponibilidad, explica el grupo naval público.

Precisamente sobre el soporte durante toda la vida activa de las fragatas hace especial hincapié la firma, pero no solo con una propuesta teórica, sino in situ. Así, la fragata "Almirante Juan de Borbón" (F-102) hizo escala en Estocolmo, dentro de su despliegue en el Agrupación Naval Permanente número 1 (SNMG-1) de la OTAN, como buque de mando.  Durante su estancia, la F-102, que liderará la escuadra aliada hasta comienzos de abril tras zarpar del Arsenal el pasado día 10, recibió la visita de más de un centenar de personas, entre ellas, el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson; su homólogo de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin; el director de la Administración Sueca de Material de Defensa, el almirante Fredrik Linden, así como otros representantes de la industria de defensa y de medios de comunicación. El ministro fue recibido por el almirante jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Piñeiro, y por el embajador de España en Suecia, Luis Cuesta.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, encabezó la delegación del grupo naval público, que mantuvo además reuniones con empresas industriales y tecnológicas del país nórdico con el objetivo de reforzar la colaboración. "Navantia está en posición de ser un socio fiable para Suecia, proporcionando una capacidad naval rápidamente operativa, totalmente en línea con los requisitos suecos, junto con un apoyo al ciclo de vida mejorado con tecnologías digitales de última generación y una estrecha participación de la industria sueca", señaló Domínguez.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Entrega de premios al finalizar los talleres, en imagen de archivo

Abierto el plazo de inscripción para los talleres de “Xuntas Medramos” de Igualdade en Ferrol
Redacción
La capilla de la Merced acogió la celebración en el año 2024

Las tres cofradías hermanadas de Ferrol celebrarán la Candelaria el próximo día 2
Redacción
Se celebrará en las instalaciones del Tirso de Molina

Cocido solidario en Ferrol para colaborar con una escuela ubicada en Camerún
Redacción
Ejercicios de entrenamiento en el Sánchez Aguilera el pasado mes de noviembre de 2025

Casaga movilizó treinta equipos durante un 2025 “muy positivo”
Redacción