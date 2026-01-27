Navantia presenta en Estocolmo su propuesta para construir cuatro fragatas ligeras

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, visitó el país nórdico para explicar la propuesta del grupo naval Navantia

Navantia ha presentado en Estocolmo su propuesta de construcción de cuatro fragatas ligeras de la clase Luleå para la Marina sueca, en el contexto del concurso impulsado por el Ministerio de Defensa del país nórdico en el que están inmersas cuatro empresas.

La oferta de Navantia consiste en entregar las dos primeras unidades en 2030 y las otras dos el año siguiente. Están "totalmente adaptadas" a los requisitos de Suecia y permitirían la interoperabilidad con los estándares que exige la OTAN, con un apoyo al ciclo de vida que garantiza su disponibilidad, explica el grupo naval público.

Precisamente sobre el soporte durante toda la vida activa de las fragatas hace especial hincapié la firma, pero no solo con una propuesta teórica, sino in situ. Así, la fragata "Almirante Juan de Borbón" (F-102) hizo escala en Estocolmo, dentro de su despliegue en el Agrupación Naval Permanente número 1 (SNMG-1) de la OTAN, como buque de mando. Durante su estancia, la F-102, que liderará la escuadra aliada hasta comienzos de abril tras zarpar del Arsenal el pasado día 10, recibió la visita de más de un centenar de personas, entre ellas, el ministro de Defensa sueco, Pål Jonson; su homólogo de Defensa Civil, Carl-Oskar Bohlin; el director de la Administración Sueca de Material de Defensa, el almirante Fredrik Linden, así como otros representantes de la industria de defensa y de medios de comunicación. El ministro fue recibido por el almirante jefe del Estado Mayor de la Defensa, Antonio Piñeiro, y por el embajador de España en Suecia, Luis Cuesta.

El presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, encabezó la delegación del grupo naval público, que mantuvo además reuniones con empresas industriales y tecnológicas del país nórdico con el objetivo de reforzar la colaboración. "Navantia está en posición de ser un socio fiable para Suecia, proporcionando una capacidad naval rápidamente operativa, totalmente en línea con los requisitos suecos, junto con un apoyo al ciclo de vida mejorado con tecnologías digitales de última generación y una estrecha participación de la industria sueca", señaló Domínguez.