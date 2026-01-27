Las tres cofradías hermanadas de Ferrol celebrarán la Candelaria el próximo día 2

La capilla de la Merced acogió la celebración en el año 2024 Roberto Marín para la Junta de Cofradías

Tal y como han venido haciendo en los últimos años, las tres cofradías de la Semana Santa de Ferrol que están hermanadas celebrarán conjuntamente la festividad de la Candelaria el próximo 2 de febrero, a las 20.00 horas, en el Santuario de las Angustias.

La hermandad de Esteiro será esta vez la anfitriona de una cita que va cambiando de escenario y en la que participan también la Merced y la Soledad, tal y como han avanzado desde la Junta General de Cofradías, recordando a los cofrades asistentes que deberán acudir con sus medallas.

Además de ser un día señalado en el calendario religioso, también lo es en el pagano, puesto que la tradición dice que es en esa fecha cuando “se casan los pájaros” al tratarse del anuncio de la cuenta atrás hasta la primavera. En este caso, se aproxima también el Miércoles de Ceniza, el comienzo de la Cuaresma, que será el 18 de febrero, y se conmemora la presentación de Jesús en el templo.

Es costumbre, detallan desde la Junta, que las parejas que hayan tenido hijos bautizados a lo largo del último año acudan a presentarlos en la celebración, donde la luz tendrá un protagonismo especial. De este modo, las personas que lo deseen llevarán velas que se bendecirán al comienzo de la celebración.