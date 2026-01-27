Mi cuenta

La Xunta solicitará al TSXG que se levante la suspensión de las medidas de control del lobo

Colicitarán al TSXG el levantamiento de la suspensión de las medidas para el control

Redacción
27/01/2026 15:00
Ferrol, Curtis y Cerdedo-Cotobade se reunieron con Ángeles Vázquez
Ferrol, Curtis y Cerdedo-Cotobade se reunieron con Ángeles Vázquez
Xunta
La conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, recibió este lunes a los representantes de tres Concellos que en las últimas semanas han mostrado su preocupación por los ataques de los lobos en sus respectivos territorios. Entre ellos, Ferrol, que desplazó a Santiago a la concejala de Mobilidade e Seguridade, Pamen Pieltain. 

Vázquez apuntó que la Xunta y ahora también los municipios afectados solicitarán al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia –TSXG– el levantamiento de la suspensión de las medidas para el control de esta especie. 

En el encuentro, las partes apuntaron que se está produciendo una “escalada” de estos ataques, que, en el caso de Ferrol, se materializa en ocho avisos desde el pasado mes de octubre, más que en todo el año anterior, según los datos de la propia Consellería. 

Un lobo ibérico captado en Cantabria

Temor en el rural de Ferrol por la cercanía del lobo a las casas

En ese sentido, la responsable de las políticas medioambientales de la Xunta recuerda que una vez que el lobo al norte del río Duero fue retirado del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial –Lesrpe– hace diez meses –en marzo de 2025–, la administración autonómica ha retomado el plan de gestión de la especie, vigente hasta 2021, y que permite medidas de control en casos concretos.

