La oposición ferrolana calienta motores para el primer pleno ordinario del ejercicio 2026

Los grupos de la oposición municipal de Ferrol presentaron esta mañana algunas de las mociones que llevarán al próximo debate plenario del Concello, el primero de carácter ordinario del curso político 2026, pues el del pasado día 14, centrado en los presupuestos del presente ejercicio, fue de carácter extraordinario. Así, tanto el BNG como Ferrol en Común celebraron sendas ruedas de prensa para avanzar, en compañía de los afectados, las propuestas que trasladarán al gobierno local.

En el caso de la formación liderada por Jorge Suárez, la iniciativa versará sobre los recientes ataques de lobo en el término municipal y las diferentes medidas que se pueden impulsar para evitarlos sin tener que recurrir a la caza. Acompañado de la concejala Nerea Purriños, la presidenta de la AVV de Viladóniga-Vilasanche y un nutrido grupo de profesionales del sector agroganadero, el representante aclaró ya desde un primer momento que esta situación de la que se hacían eco no tenía carácter económico y que, a su juicio, “excede, con moito”, al ayuntamiento ferrolano.

En este sentido, Suárez puso en valor la importancia del sector primario como factor de conservación del medio natural en la comarca, alertando de que se encuentra “moi ameazado” por los ataques de lobos. “Nós non queremos que se interprete isto como que pedimos unha batida inmediata, que se extermine no noso territorio porque somos proteccionistas”, afirmó el edil, señalando además que esa idea la comparten los ganaderos, pero que “a convivencia” con esta especie requiere de medidas por parte de las administraciones.

De esta forma, desde FeC se acusó a la Xunta de “botar balóns fóra” frente a esta problemática mientras se mantiene a la espera de la resolución del TSXG para retomar las batidas. En su lugar, la formación plantea medidas alternativas y respetuosas con el medio, como puede ser la alimentación de este grupo de cánidos para que no ataque al ganado u otras para desplazarlos a áreas más alejadas.

La moción, por tanto, busca instar al Concello a convocar una reunión con los afectados, que se pongan en práctica acciones concretas y urgentes para paliar la situación y evitar que se abra una “batalla mediática” en relación con estos animales.

Por su parte, el representante del colectivo, Alejandro Suárez, alertó de que esta coyuntura estaba comenzando a afectar al ámbito urbano, detallando que otrora los ataques de lobos eran muy raros en el municipio de Ferrol pero que, a día de hoy, a falta de medidas correctoras, los cánidos se están “acostumando” a los humanos. Esto, afirmó, puede traer incluso más problemas a largo plazo, por lo que solicitó actuaciones alternativas –avanzando que, por ejemplo, los animales atacados, en lugar de ser cremados, podrían emplearse para alimentar a los lobos–.

300 firmas

Por su parte, el BNG busca, a través de una de sus mociones, dar voz a los vecinos de Ultramar y Esteiro por el estado del parque Pablo Iglesias y cómo afecta esta situación al alumnado que acude al IES Sofía Casanova, especialmente en época de lluvias. Acompañado de la presidenta de la ANPA del mencionado instituto, Alicia Munín, y de varios vecinos de la zona –que presentaron bajo Registro una petición con unas 300 firmas–, el portavoz del grupo municipal, Iván Rivas, denunció que los accesos a este espacio “están prácticamente intransitables”, incluso con “problemas de seguridade vial pola falta de pintado dos pasos de peóns”.

A este respecto, el nacionalista aseguró que el parque sufre un estado de “abandono absoluto”, solicitando así al Concello que tome “as decisións oportunas para paliar as cuestións máis urxentes”, además de “resolver os problemas de urbanización dun espazo que, no momento actual, ten grandes problemas e ningunha solución”. Munín, por su parte, afirmó que su objetivo era garantizar la seguridad de los estudiantes del instituto, relatando que en esta época están “entrando de noche”, por una zona poco iluminada y con pasos de peatones borrados.