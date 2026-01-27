La AVV de Ferrol Vello alerta del riesgo de caída de un muro en la calle Manuel Comellas

Parte de la pared se derrumbó hacia el interior de la parcela Cedida

La Asociación de Vecinos del barrio de Ferrol Vello alertó hoy martes del riesgo de caída del muro exterior de una vivienda abandonada en la calle Manuel Comellas. Según explicó la presidenta de la entidad, María José Peniza, las fuertes lluvias registradas durante la última semana parecen haber debilitado la integridad de la construcción, situada a pocos metros de la intersección con Mercé.

Así, hace escasos días buena parte de la pared colapsó hacia el interior de la parcela, mientras que el resto que quedó en pie cayó en dirección a la calle, si bien quedó parcialmente sujeta por un poste de telefonía. Tras recibir el aviso por parte de un vecino, relata Peniza, la AVV se puso ayer en contacto con el concejal de Obras e Servizos, José Tomé, que movilizó a los profesionales del cuerpo de bomberos para realizar un informe técnico preliminar. De esta forma, desde la entidad se confía en que, en las próximas horas, el Concello asegurará el muro, pero ante el riesgo de colapso advierte de la situación a los vecinos para que extremen las precauciones.