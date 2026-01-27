FeC solicitará en la comisión de Cultura un mayor peso para el programa “Ferrol a Escena”

Representación de una edición anterior de este programa municipal Jorge Meis

El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) anunció esta tarde su intención de solicitar durante la próxima comisión de Cultura una apuesta más decidida por parte del gobierno local por la iniciativa “Ferrol a Escena”. Por medio de un comunicado, la formación puso en valor la propuesta, señalando que, durante años se ha posicionado como “unha das programacións máis estables e singulares” del área, tanto por su capacidad de dar visibilidad al trabajo de artistas aficionados como por su extensión, con un gran “impacto”, por ejemplo, en la zona rural, ya se celebran en toda el área.

Así, desde la agrupación ferrolana se solicita tanto una ampliación del número de actuaciones máximas permitidas por Asociación de Vecinos –proponen pasar de las seis actuales a nueve– como que se incrementen las retribuciones que perciben los participantes para sufragar sus gastos.