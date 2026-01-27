Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

FeC solicitará en la comisión de Cultura un mayor peso para el programa “Ferrol a Escena”

La formación defiende el impacto positivo que tiene este programa en el municipio

Redacción
27/01/2026 18:08
Representación de una edición anterior de este programa municipal
Representación de una edición anterior de este programa municipal
Jorge Meis
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina

El grupo municipal de Ferrol en Común (FeC) anunció esta tarde su intención de solicitar durante la próxima comisión de Cultura una apuesta más decidida por parte del gobierno local por la iniciativa “Ferrol a Escena”. Por medio de un comunicado, la formación puso en valor la propuesta, señalando que, durante años se ha posicionado como “unha das programacións máis estables e singulares” del área, tanto por su capacidad de dar visibilidad al trabajo de artistas aficionados como por su extensión, con un gran “impacto”, por ejemplo, en la zona rural, ya se celebran en toda el área.

Así, desde la agrupación ferrolana se solicita tanto una ampliación del número de actuaciones máximas permitidas por Asociación de Vecinos –proponen pasar de las seis actuales a nueve– como que se incrementen las retribuciones que perciben los participantes para sufragar sus gastos.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos

Te puede interesar

Parte de la pared se derrumbó hacia el interior de la parcela

La AVV de Ferrol Vello alerta del riesgo de caída de un muro en la calle Manuel Comellas
J Guzmán
Rueda de prensa de Ferrol en Común celebrada ayer en el palacio municipal

La oposición ferrolana calienta motores para el primer pleno ordinario del ejercicio 2026
J Guzmán
Entrega de premios al finalizar los talleres, en imagen de archivo

Abierto el plazo de inscripción para los talleres de “Xuntas Medramos” de Igualdade en Ferrol
Redacción
La capilla de la Merced acogió la celebración en el año 2024

Las tres cofradías hermanadas de Ferrol celebrarán la Candelaria el próximo día 2
Redacción