El centro Crise 24 horas de Ferrol concentró el 21% de los casos atendidos en toda Galicia

El punto está ubicado en el hospital Novoa Santos y ofrece ayuda a víctimas de violencia sexual

Redacción
27/01/2026 14:52
Imagen de archivo de una visita de la conselleira de Política Social al centro ferrolano
Imagen de archivo de una visita de la conselleira de Política Social al centro ferrolano
Daniel Alexandre
El 21% de los más de 350 casos de violencia sexual que se atendieron en los centros Crise 24 horas de Galicia se concentraron en el punto de Ferrol, localizado en el hospital Novoa Santos. 

Es el balance del primer año de funcionamiento de este servicio que la Consellería de Política Social puso en marcha en diciembre de 2024 en cinco ciudades –además de la naval, Vigo, Santiago de Compostela, Lugo y Ourense– para ofrecer ayuda a mujeres víctimas de este tipo de violencia, tanto en una primera intervención de urgencia como de otra clase, como tratamiento psicológico y atención social, además de asesoramiento jurídico. 

Ferrol es, de este modo, el segundo centro de la Comunidad Autónoma en casos, solo por detrás de Vigo, que absorbe el 31% y casi las mismas que Santiago de Compostela –20%–. Lugo y Ourense tienen el 15 y el 14%, respectivamente. 

Perfil y servicios

Casi la mitad del total de víctimas que solicitaron ayuda en los centros tienen entre 20 y 40 años y son, en su inmensa mayoría –un 70%– de nacionalidad española. En lo que respecta a la actividad, al margen de la atención directa, se realizaron más de 4.300 intervenciones, principalmente psicológica –50%–, seguida de la social –20%– y la jurídica –13%–. 

El centro Crise 24 horas de Ferrol está en el bajo del Novoa Santos y tiene un equipo de siete profesionales que ofrece ayuda no solamente a la víctima, sino también a familiares y personas del entorno, y que organiza formación que excede el ámbito hospitalario. 

