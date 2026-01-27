Mi cuenta

Cocido solidario en Ferrol para colaborar con una escuela ubicada en Camerún

Durante la jornada habrá actividades de dinamización para todos los públicos

Redacción
27/01/2026 15:15
Se celebrará en las instalaciones del Tirso de Molina
Jorge Meis
La comunidad mercedaria en Ferrol propone a sus integrantes y a las personas interesadas en colaborar un cocido solidario pensado para recaudar fondos que permitan contribuir a la ampliación de una escuela en la región camerunesa de Sangmelimá, donde la presencia y labor de la Merced “es constante y fundamental”, explican. 

La cita será el sábado 7 de febrero en el comedor del colegio Tirso de Molina y se establecen dos menús: uno para adultos, por 30 euros, y otro infantil que costará la mitad. 

Además, durante la jornada habrá actividades de dinamización para todos los públicos. Así, está programada la actuación de magia de Magic Mateo y la celebración de un bingo musical. 

“Unidos por una misma causa solidaria”, se encargan de la organización el propio centro escolar, además del Movimiento Juvenil Mercedario (MJM), la Orden Tercera de la Merced, la comunidad religiosa y la cofradía, explican, animando a comprar los tiques en La Casa del Fumador, la sede de la hermandad o la Secretaría del colegio. 

El siguiente evento en su calendario será el sábado 21 de febrero, cuando se celebren varios actos de conmemoración del centenario del Cristo Redentor, entre ellos una procesión extraordinaria por Amboage

