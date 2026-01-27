Mi cuenta

Diario de Ferrol

Casaga movilizó treinta equipos durante un 2025 “muy positivo”

La entidad ha hecho balance de un año que les ha mostrado la cara y la cruz con reconocimientos y también despedidas

Redacción
27/01/2026 15:12
Ejercicios de entrenamiento en el Sánchez Aguilera el pasado mes de noviembre de 2025
Emilio Cortizas
Emilio Cortizas
La Unidad Canina de Rescate Cans de Salvamento de Galicia (Casaga), con sede en Ferrol, ha hecho balance de este pasado año 2025 que estuvo marcado por múltiples intervenciones, pero también por entrenamientos, programas de formación y divulgación, así como el reconocimiento del gobierno gallego. 

No obstante, tampoco han querido olvidarse de los compañeros que se han quedado por el camino. Así, desde el colectivo han querido empezar su informe anual acordándose de la “pérdida insuperable” de Juan Rivera Bugallo a los 43 años, un “pilar fundamental que nos dejó su legado”, valoran, mencionando más adelante también a Arnold, un border collie de ocho años que “fue elemento fundamental como perro operativo y en otros proyectos”. 

Entrenar y operar

En cuanto a las intervenciones, desde Casaga apuntan que movilizaron en todo el año a un total de 30 equipos cinológicos, cada uno formado por un guía y su correspondiente can. Para ello, cobra una especial relevancia la formación individual entre el animal y la persona que trabaja con él, especificando que “nuestro objetivo es adiestrarlo desde cachorro porque los perros de rescate deben recibir directrices durante dos o tres años y si comenzamos con un adulto solo estará listo cuando tenga cinco o seis, lo que disminuirá su vida útil de trabajo”. 

En este sentido, enumeran que los aspectos del itinerario formativo pasan por ejercicios de obediencia, desarrollo, sociabilización, paseo, alimentación, mantenimiento y limpieza de perreras, además de tácticas de búsqueda y señalización unas tres horas diarias por cada equipo. 

A mayores, en colectivo realizaron un total de 57 entrenamientos contando para ello con la colaboración de las agrupaciones de Protección Civil de diversos municipios. 

Objetivos cumplidos

Consideran que se “han cumplido con éxito muchos de los objetivos fijados por la directiva de la asociación”, sosteniendo que el 2025 ha estado marcado por las intervenciones en grandes áreas colaborando con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al ser movilizados por el Centro de Emergencias del 112 Galicia. 

Así, enumeran visitas y entrenamientos junto a los Grupos del Perro de Salvamento de Cantabria y los Bombeiros Zapadores de Lisboa, ejecutando simulacros en Castilla y León, así como el ejercicio transfronterizo Atempo en el país luso. 

Asimismo, destacan la formación que dieron para personal de emergencias de toda la comunidad, su labor en centros educativos de Galicia con Canvivindo para explicar la responsabilidad que conlleva tener una mascota y los reconocimientos a su labor, como el Premio Ártabro al servicio de la sociedad y, muy especialmente, la Medalla al Mérito de Protección Civil otorgada por la Xunta de Galicia por su participación en el contingente gallego que viajó el año anterior a la zona cero de la Dana. 

