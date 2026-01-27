Cae una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y con tentáculos en Ferrol

Guardia Civil y Policía Nacional se ocuparon de la investigación y el operativo Cedida

Un operativo conjunto de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera ha servido para desarticular una "sólida estructura criminal" que se dedicaba al transporte y venta de cocaína entre la comarca de O Salnés, en Pontevedra, y el área metropolitana de A Coruña, llegando hasta Ferrol.

En concreto, explican fuentes del operativo que la investigación se inició en marzo de 2025 después de detectar una vía de entrada de estupefacientes en la ciudad herculina por parte del Equipo Delincuencia Antidroga (EDOA) de la Comandancia coruñesa y la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional.

Identificaron a una tienda de zapatillas y ropa deportiva de alta gama como centro de operaciones, usando los responsables del negocio la actividad comercial como pantalla para la venta directa de drogas. A su vez, quienes distribuían en A Coruña se abastecían a través de un hombre "con amplios antecedentes" y residencia en Pontevedra.

Interceptado en la AP-9

Este individuo estaba siendo investigado por la Udyco tanto de Vigo como de la ciudad del Lérez, así como la Unidad de Vigilancia Aduanera viguesa. La coordinación de todos estos cuerpos permitió que quedara al descubierto que el principal suministrador colaboraba con otras dos personas Lourizán, contando ambas con "capacidad logística de movilizar importantes partidas de cocaína procedentes de O Salnés".

Se detectaron distintos transportes por carretera y, tras identificar a los principales implicados, se localizó una construcción de tipo galpón en el entorno de Pontevedra en la que se intercambiaban paquetes de cocaína.

Fue el pasado 15 de enero cuando se detectó a un investigado que estaba ocultando en un lateral de la edificación una bolsa que contenía dos paquetes de un kilo de cocaína cada uno. Fue entonces cuando se intensificaron las vigilancias dando más frutos en días posteriores.

Ya el 16 de este mes se detectó a uno de los vehículos investigados circulando por la AP-9 dirección A Coruña y decidieron interceptarlo, comprobándose que el conductor era otro de los principales investigados y que portaba tres paquetes de un kilo de cocaína cada uno.

Prisión para siete

En la jornada del 20 de enero fue cuando, en términos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, "se procedió a la explotación de la operación" ante la inminente distribución de una partida de droga. Fue el Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña quien se encargó de la tutela judicial.

En el balance figuran ocho detenciones por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal y tráfico drogas, además de doce entradas y registros en inmuebles de A Coruña y Pontevedra, pero también de Ferrol y de Arteixo.

Se han intervenido unos 5,5 kilogramos de cocaína de gran pureza, varias cantidades de marihuana y sustancias de corte, además de 40.000 euros en efectivo, vehículos de alta gama empleados para el transporte de droga, una defensa extensible y un dispositivo táser.

Destacan las mismas fuentes que el "éxito de la operación ha sido por el trabajo coordinado", citando asimismo al Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) de la Policía Nacional, y precisando que los arrestados y el material intervenidor han sido puestos a disposición judicial y se ha dictado prisión provisional para siete de los ocho presuntos responsables.