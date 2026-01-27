Mi cuenta

Aurora Marco rescata a la maestra revolucionaria María Vázquez y la presenta en el Ateneo

La investigadora presentará, mañana en el Ateneo, la biografía de una figura ocultada por el franquismo

Redacción
27/01/2026 23:36
La autora, Aurora Marco, publica el ejemplar con Alvarellos Editora
La autora, Aurora Marco, publica el ejemplar con Alvarellos Editora
Javier Alborés
La catedrática de la Universidade de Santiago de Compostela y especialista en la recuperación de la memoria de mujeres gallegas, particularmente las represaliadas, Aurora Marco, volverá este jueves 29 a la ciudad para presentar su última obra, “María Vázquez, a mestra socialista eliminada polo franquismo”. El encuentro, que será presentado por Manuel Cendán Dopico, responsable de Comunicación del Ateneo Ferrolán, se celebrará en el salón de actos de esta entidad, a las 19.30 horas, con la participación del secretario de la Fundación Luis Tilve, Roxelio Pérez Poza, y el editor, Henrique Alvarellos.

Hace más de diez años que Aurora Marco inauguró el programa conmemorativo del centenario de Hildegart en el propio Ateneo, donde ahora regresa para hablar de otra mujer muy vinculada a este territorio, hasta el punto de haber sido enterrada en Pontedeume. De hecho, la publicación contó con el apoyo de este Concello, entre otros.

El ejemplar recupera la figura de una maestra que se involucró en las innovaciones pedagógicas llevadas a cabo en España en las décadas de 1920 y 1930, a partir de las nuevas concepciones educativas que difundía la Institución Libre de Enseñanza y las corrientes europeas, que influyeron positivamente en la profesionalización femenina.

La repercusión de esta transformación del nuevo profesorado también impulsaría a María Vázquez a militar en asociaciones feministas, a afiliarse a la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza (FETE-UGT) y a promover la Agrupación Socialista de Miño, llegando a asumir responsabilidades en las mismas, donde impartía docencia. Asimismo, esta compostelana con raíces en Sober, que estudió Magisterio en A Coruña, también ejerció en A Pobra do Caramiñal.

“María Vázquez, a mestra socialista eliminada polo franquismo” es el resultado de la investigación realizada por la profesora emérita de la USC, que da cuenta de la dificultad para encontrar fuentes, precisamente por el intento del régimen franquista de ocultar la existencia de personas comprometidas con la transformación cultural.

Así, Aurora Marco realiza un recorrido por las localidades en las que impartió docencia la protagonista, hasta terminar siendo detenida y asesinada en 1936 por su dedicación al programa educativo de la República.

