Adiós a Copasán, la cooperativa de autoescuela que nació en Ferrol

Fue el lugar en el que miles de jóvenes de Ferrol y comarca sacaron el carné

Redacción
27/01/2026 14:48
Copasán tenía una de sus sedes en la plaza de Armas
Copasán tenía una de sus sedes en la plaza de Armas
Google
El Diario Oficial de Galicia recoge en su edición del 21 de enero el anuncio de disolución de Copasán, Sociedade Cooperativa Galega, una de las autoescuelas más veteranas de la zona que hasta hace no mucho tiempo llegó a tener sede en Fajardo y en la calle Real. 

La Cooperativa San Cristóbal ya es historia, una decisión que sus socios tomaron el pasado 18 de diciembre en el transcurso de una asamblea extraordinaria. La medida se acordó por unanimidad de votos, precisa el anuncio del DOG que firma el liquidador solidario de la cooperativa. 

Copasán fue el lugar en el que miles de jóvenes de Ferrol y comarca sacaron el carné de conducir. La ley de Cooperativas de Galicia del año 1998 establece que la entidad puede disolverse en asamblea general con el voto favorable de dos tercios de los socios presentes o que estén representados. 

