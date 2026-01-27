Mi cuenta

Diario de Ferrol

Abierto el plazo de inscripción para los talleres de “Xuntas Medramos” de Igualdade en Ferrol

Se puede llevar a cabo la solicitud hasta el próximo 6 de febrero, incluido

Redacción
27/01/2026 15:18
Entrega de premios al finalizar los talleres, en imagen de archivo
Entrega de premios al finalizar los talleres, en imagen de archivo
Daniel Alexandre
Desde este martes y hasta el 6 de febrero, ambos incluidos, está abierto el plazo de inscripción para las mujeres que quieran participar en los talles de “Xuntas Medramos” que promueve la Concellería de Igualdade del Ayuntamiento de Ferrol. 

Los requisitos pasan por tener 18 años y estar empadronada en el municipio, pudiéndose presentar la solicitud —el documento se descarga en la web municipal— en el Registro municipal o de forma telemática. 

Las actividades se reparten en diferentes puntos para llegar al mayor número de mujeres posibles, tanto las del casco urbano como las que viven en la zona rural. 

Múltiples actividades

Así, por ejemplo, habrá Teatro en la Casa da Muller; “O recuncho de crear” —empoderamiento a través de artesanía y manualidades— en las asociaciones de Ensanche A, Mulleres Caranza y Canido; y “Activadas” —gimnasia de mantenimiento— también en la Casa da Muller, en el pabellón de Esteiro, en la AVV de Esmelle, en el centro cívico de San Pablo y en Ultramar. 

Además hay otras muchas propuestas como yoga, bailoterapia, pilates, competencias digitales para móvil, primeros pasos y nivel medio de informática, y estimulación de la memoria con estrategias de la alegría. 

Se trata de talleres que se distribuyen, asimismo, por otros escenarios como la entidad vecinal de Valón, la de San Román de Doniños, el local social de Serantes, el de Mandiá, la asociación de Santa Mariña, la de San Xurxo y la de Covas, así como las instalaciones de la Biblioteca Municipal de la plaza de España. 

Hay horarios diversos de mañana y tarde, celebrándose las actividades del 23 de febrero al 29 de mayo y del 1 de octubre al 18 de diciembre

