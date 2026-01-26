Wedding Awards 2026: los siete profesionales de Ferrolterra que no se pierden ni una boda

Captar momentos que para otros pueden pasar desapercibidos es el alma de la fotografía nupcial Daniel Santalla

El portal nupcial Bodas.net, uno de los más consultados por las parejas que están buscando hacer de su día el más especial para ellos y sus invitados, ha vuelto a publicar la lista de ganadores de sus Wedding Awards 2026, sus galardones anuales que se conceden a los proveedores que mejores reseñas han logrado el año anterior gracias a las opiniones de su clientela.

Entre las opciones más aplaudidas por los novios hay siete de Ferrolterra en tres categorías: fotografía, música y luna de miel, renovándose gran parte de los nombres y dejando paso a nuevas propuestas aunque algunos sean ya veteranos recibiendo estos premios, como es el caso del fotógrafo ferrolano Daniel Santalla, un habitual en el podio y con poco hueco en su agenda.

Con más de una década de trayectoria como retratista de bodas, Santalla ha sabido crecer siempre pegado a las tendencias y seguir desprendiendo emoción y modernidad en cada uno de sus disparos, que cobran vida con grandes dosis de sensibilidad. Que las parejas se sientan cómodas con él y se vean naturales son dos de sus objetivos que, a juzgar por sus cinco estrellas con más de un centenar de opiniones, parece que consigue sobradamente.

Entre los profesionales de la imagen se encuentran tres más en la comarca. En primer lugar Marisa Rivas, otra de las más valoradas y que tiene su sede en Narón. Los ferrolanos Marisa y Juan se especializaron en reportajes de boda allá por 2012 y son una garantía para el gran día. En el mismo municipio también se encuentra Morriña Fotografía, con una trayectoria más reciente, y el ferrolano Adrián Colacios, que empezó igualmente hace poco, en 2021, a fotografiar este tipo de eventos tras años dedicándose al paisaje, los reportajes sociales y la creación de contenido para marcas.

En las categorías de música y viajes nupciales hay también cuota comarcal, empezando por La Indirigible, un grupo musical de versiones que está colgando el cartel de lleno en todos los eventos donde pone banda sonora. Estos ferrolanos centran su repertorio en el indie de los 2000, teniendo como referencias a bandas como Izal, Vetusta Morla, Supersubmarina, Coldplay, The Killers o Iván Ferreiro, así como otras más actuales, como es el caso de Arde Bogotá.

Desde Fene, SJ Sonido e Iluminación consiguen hacer realidad la fiesta que las parejas tienen en la cabeza, ofreciendo un sinfín de posibilidades que van desde las melodías para cada momento del gran día hasta los montajes que convertirán la pista de baile en todo un acontecimiento.

Igualmente, desde el municipio fenés ponen el broche de oro a la lista Arlo Viajes, encargados de que la luna de miel cumpla las expectativas sin que sus protagonistas tengan que romperse la cabeza.

Se trata de una agencia de nueva creación que tiene como objetivo “lograr experiencias extraordinarias y únicas”. Para ello, explican, su equipo “acompaña, escucha y asesora con el corazón, apoyándose en colaboradores llenos de experiencia y sabiduría”, recibiendo a los recién casados en su sede para que se sientan como en casa y juntos “tejer un viaje a medida desde el primer al último detalle”.