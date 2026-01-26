Paralizado el servicio ferroviario de ancho métrico en Ferrol por las fuertes lluvias

La compañía pública informará por las redes del restablecimiento del servicio Jorge Meis

Las fuertes lluvias que desde la noche de este domingo afectan al área de Ferrolterra han obligado a Renfe a suspender el servicio ferroviario de ancho métrico entre la ciudad naval y Oviedo. Por medio de una publicación en la red social X, la empresa pública informó en torno a las 07.30 horas de que la ruta no se encontraba operativa por la borrasca Ingrid, al igual que la que une la urbe asturiana y Santander (en el tramo entre Llanes y El Berrón).

No obstante, al contrario que esta última, por el momento no se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los usuarios de este línea.