Encontro literario
O director da película “A esmorga”, Ignacio Vilar, convidado a Ferrol polas “Leituras Medulianas”
Este ciclo literario continúa o mércores para falar da narrativa de Blanco Amor
A Sociedade Cultural Medulio convoca este mércores 28, a partir das 19.00 horas no Antigo Hospicio de Ferrol, a segunda sesión do seu ciclo “Leituras Medulianas”, conducido pola profesora Delia Vázquez. Desta volta abordarase a narrativa de Eduardo Blanco Amor, concretamente do seu libro “A esmorga”, cun convidado de honra como é Ignacio Vilar, o director do filme homónimo que contou cun elenco de alto nivel (Karra Elejalde, Fina Calleja, Antonio Durán “Morris”, etc.).
Con este encontro chega ao seu ecuador a programación, que comezou o pasado mes de novembro falando do teatro de Manuel Lourenzo. O programa das “Leituras Medulianas” rematará o día 25 de marzo, co protagonismo da poesía de Pilar Pallarés e o seu título “Sétima soidade”.