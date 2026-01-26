Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Encontro literario

O director da película “A esmorga”, Ignacio Vilar, convidado a Ferrol polas “Leituras Medulianas”

Este ciclo literario continúa o mércores para falar da narrativa de Blanco Amor

Redacción
26/01/2026 23:36
Primeiro encontro do ciclo, arredor da obra “A velada de Londres”
Primeiro encontro do ciclo, arredor da obra “A velada de Londres”
Emilio Cortizas
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

A Sociedade Cultural Medulio convoca este mércores 28, a partir das 19.00 horas no Antigo Hospicio de Ferrol, a segunda sesión do seu ciclo “Leituras Medulianas”, conducido pola profesora Delia Vázquez. Desta volta abordarase a narrativa de Eduardo Blanco Amor, concretamente do seu libro “A esmorga”, cun convidado de honra como é Ignacio Vilar, o director do filme homónimo que contou cun elenco de alto nivel (Karra Elejalde, Fina Calleja, Antonio Durán “Morris”, etc.).

Con este encontro chega ao seu ecuador a programación, que comezou o pasado mes de novembro falando do teatro de Manuel Lourenzo. O programa das “Leituras Medulianas” rematará o día 25 de marzo, co protagonismo da poesía de Pilar Pallarés e o seu título “Sétima soidade”.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La doctora Noemí López González, especialista en Cirugía General y Digestiva del hospital Ribera Juan Cardona

Hemorroides: cómo prevenirlas y tratarlas a tiempo
Redacción
Zavala no concerto que ofreceu no verán de 2025 no Nachiños Fest

Zavala pecha febreiro na Piruchela, en Neda: “sempre imos voltar ás asociacións”
Rita Tojeiro Ces
La formación se desarrollará en el Centro Cultural Universitario

El curso de fotografía documental con Bandia Ribeira abre el plazo de matrícula este martes
Redacción
El investigador del Citeni Tanausú Almeida

El investigador Tanausú Almeida propone una tesis aplicable a la industria real offshore en Ferrol
Redacción