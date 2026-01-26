Mi cuenta

Reivindicación

Los encierros en centros educativos llegan al CEIP San Xoán de Filgueira

El alumnado del IES Concepción Arenal entregó este mismo lunes un escrito a la Xunta para exigir el reinicio de sus clases

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
26/01/2026 19:47
En el encierro en el CEIP San Xoán de Filgueira también se prevé elaborar material reivindicativo como se realizó, en octubre, en el IES de Catabois
En el encierro en el CEIP San Xoán de Filgueira también se prevé elaborar material reivindicativo como se realizó, en octubre, en el IES de Catabois
Emilio Cortizas
La falta de profesorado que imparta las clases de Latín y de Italiano en el IES Concepción Arenal desde hace cerca de tres semanas motivó que el alumnado redactase un texto para la Consellería con las firmas de los afectados, que fue entregado este mismo lunes 26. Esta demanda concreta se suma a las que ya venía reclamando la comunidad en manifestaciones como las marchas fúnebres por la educación, a mediados del pasado diciembre, o los encierros en centros educativos como el que convoca la CIG-Ensino para este jueves 29, a partir de las 19.00, en el CEIP San Xoán de Filgueira.

Este martes empiezan los cierres rotatorios en centros de 14 localidades de Galicia, que se extenderán hasta el jueves 5 de febrero, y es en este colegio del barrio ferrolano donde se concentrará la acción de toda la comarca. En todos los casos se convocan por la tarde para facilitar la participación de familias y alumnado, además de ser totalmente flexibles en las horas de entrada y de salida.

Este caso se agrava para los estudiantes de 2º de Bachillerato que se presentan a las PAU

El alumnado pasa a la acción tras más de dos semanas sin clases de latín e italiano en el IES Concepción Arenal de Ferrol

Asimismo, desde la CIG- Ensino y el STEG animan a todo el profesorado a participar en la iniciativa de los “martes en loita”, que consiste en vestir de luto en estos días de la semana y explicar a alumnado y familias “por que este é máis que un conflito docente”, culminando el día 10 con concentraciones por distintos centros.

Concepción Arenal

Está previsto que en los encierros se analicen las demandas conjuntas de toda la comunidad educativa, además de acordar nuevas medidas de presión para la Consellería, como las que depositó por registro este lunes el colectivo de estudiantes del Concepción Arenal.

Según comunica su portavoz, Icía Cendán Doce, el escrito fue entregado acompañado de un total de 65 firmas de alumnas y alumnos, que constituyen la inmensísima mayoría de los afectados por estar matriculados en las materias de Latín o Italiano, que no se imparten desde hace semanas a raíz de la jubilación de su profesora. Estos contenidos se ofrecen en los tres niveles más altos de Secundaria, agravándose la situación para el estudiantado de 2º de Bachillerato que pretende evaluarse en las PAU: “Vense afectados polo atraso na materia; nalgúns casos por partida dobre, ao cursar tanto Latín como Italiano”, concluye el documento.

La ministra de Educación cita a la CIG-Ensino en Madrid

La nueva titular del Ministerio de Educación, Milagros Tolón, recibió a petición propia a la secretaria de la CIG-Ensino, Laura Arroxo, y a la secretaria de Finanzas e Saúde Laboral, Marta Ferreiro. Desde el sindicato trasladaron demandas como la recuperación de las 18 horas y la reducción de ratios, medios para atender la diversidad o la revisión de la LOFP, entre otras.

Comitiva funebre por el estado de la educación

Marcha fúnebre por los centros educativos de Ferrol

