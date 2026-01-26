La Xunta licita la construcción de otras 49 viviendas en O Bertón

La Consellería que dirige María Martínez Allegue tiene en ejecución los bloques de las parcelas 1 y 2 Jorge Meis

El Consello de Goberno de la Xunta aprobó este lunes en su reunión semanal la licitación del contrato para construir 49 nuevas viviendas de promoción pública en el polígono de O Bertón, en este caso en la parcela 13, por un importe estimado de 8,1 millones de euros.

Con este ya son ocho los proyectos impulsados por el gobierno autonómico para levantar edificios de viviendas en la ciudad naval y 353 los pisos que, en diferentes fases de tramitación, están en marcha solamente en este barrio ferrolano.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de los detalles de esta nueva licitación que se realizará a través de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia –Vipugal– de la Consellería que dirige María Martínez Allegue. No especificó en qué momento se publicará el concurso en el perfil del contratante de la administración gallega, pero señaló que será “nas vindeiras semanas”.

Diseño

La promoción se concretará en un edificio de dos bloques continuos pero diferenciados en altura –de cuatro y de cinco, respectivamente, según figura en el proyecto–, los dos con cubierta plana para adaptarse de ese modo, informa la Consellería de Vivenda, a la “continuidade das liñas de cornixa establecidas na ordenación do plan parcial”.

Los bloques tendrán, asimismo, una planta sótano bajo rasante que hará la función de garaje. En el nivel que queda a ras de suelo estarán, además de los portales de acceso a las viviendas, los trasteros y algún local con uso comercial.

La tipología de vivienda, en lo que respecta a su distribución interior, será diversa. De ese modo, las habrá de dos y tres dormitorios con diferentes superficies, pero también de cuatro y, además, adaptadas de tres cuartos.

Otras en marcha

La Xunta tiene en estos momentos en la fase de ejecución los edificios de las parcelas 1 y 2, de 24 viviendas y con más de 70 plazas de estacionamiento cada uno, y este mismo mes de enero licitó la ejecución de un tercero, en esta ocasión de 75 pisos. Este de la parcela 13 será el cuarto que alcanza este nivel de desarrollo, si bien hay otros –de las fincas 11, 14 y 15– que están también en un momento avanzado, ya adjudicada la redacción del proyecto.

En conjunto suman más de 350 viviendas. Por otra parte, la estrategia de suelo residencial de la Xunta prevé además espacio para un total de 1.200 nuevas viviendas. Actualmente, apunta el gobierno autonómico, dispone de superficie para 982, por lo que se marca como objetivo hacer las gestiones precisas para desarrollar otras 218 más.