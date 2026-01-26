Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

La Xunta licita la construcción de otras 49 viviendas en O Bertón

Se trata de la parcela 13, que se levantará con un presupuesto de algo más de 8,1 millones de euros

Redacción
26/01/2026 22:28
construcción viviendas Xunta en Bertón
La Consellería que dirige María Martínez Allegue tiene en ejecución los bloques de las parcelas 1 y 2
Jorge Meis
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

El Consello de Goberno de la Xunta aprobó este lunes en su reunión semanal la licitación del contrato para construir 49 nuevas viviendas de promoción pública en el polígono de O Bertón, en este caso en la parcela 13, por un importe estimado de 8,1 millones de euros. 

Con este ya son ocho los proyectos impulsados por el gobierno autonómico para levantar edificios de viviendas en la ciudad naval y 353 los pisos que, en diferentes fases de tramitación, están en marcha solamente en este barrio ferrolano. 

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, informó de los detalles de esta nueva licitación que se realizará a través de la Sociedade de Vivenda Pública de Galicia –Vipugal– de la Consellería que dirige María Martínez Allegue. No especificó en qué momento se publicará el concurso en el perfil del contratante de la administración gallega, pero señaló que será “nas vindeiras semanas”. 

Diseño

La promoción se concretará en un edificio de dos bloques continuos pero diferenciados en altura –de cuatro y de cinco, respectivamente, según figura en el proyecto–, los dos con cubierta plana para adaptarse de ese modo, informa la Consellería de Vivenda, a la “continuidade das liñas de cornixa establecidas na ordenación do plan parcial”. 

Intervención de la conselleira Martínez Allegue durante la presentación de esta nueva actuación

O Bertón sigue creciendo con la licitación de tres nuevos bloques de viviendas públicas

Más información

Los bloques tendrán, asimismo, una planta sótano bajo rasante que hará la función de garaje. En el nivel que queda a ras de suelo estarán, además de los portales de acceso a las viviendas, los trasteros y algún local con uso comercial. 

La tipología de vivienda, en lo que respecta a su distribución interior, será diversa. De ese modo, las habrá de dos y tres dormitorios con diferentes superficies, pero también de cuatro y, además, adaptadas de tres cuartos. 

Otras en marcha

La Xunta tiene en estos momentos en la fase de ejecución los edificios de las parcelas 1 y 2, de 24 viviendas y con más de 70 plazas de estacionamiento cada uno, y este mismo mes de enero licitó la ejecución de un tercero, en esta ocasión de 75 pisos. Este de la parcela 13 será el cuarto que alcanza este nivel de desarrollo, si bien hay otros –de las fincas 11, 14 y 15– que están también en un momento avanzado, ya adjudicada la redacción del proyecto. 

En conjunto suman más de 350 viviendas. Por otra parte, la estrategia de suelo residencial de la Xunta prevé además espacio para un total de 1.200 nuevas viviendas. Actualmente, apunta el gobierno autonómico, dispone de superficie para 982, por lo que se marca como objetivo hacer las gestiones precisas para desarrollar otras 218 más. 

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Ferrol oficina del Banco Sabadell

El Banco Sabadell anuncia el cierre de una de sus sucursales en Ferrol
Redacción
Vista de la calle Real

La Diputación de A Coruña recibe cinco ofertas de inmuebles para la ampliación de su sede
Redacción
Los jugadores de O Val celebran su última victoria

Jornada sin derrotas para los locales en Preferente
Redacción
Captar momentos que para otros pueden pasar desapercibidos es el alma de la fotografía nupcial

Wedding Awards 2026: los siete profesionales de Ferrolterra que no se pierden ni una boda
Marta Corral