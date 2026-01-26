La Xunta de Goberno Local inicia el curso 2026 con una sesión centrada en el empleo y la conciliación

El alcalde y la concejala Elvira Miramontes durante la celebración de un campamento urbano el pasado verano Cedida

El Concello de Ferrol retomó hoy lunes las reuniones semanales de la Xunta de Goberno Local (XGL) tras el parón navideño, con una sesión más breve de lo habitual y centrada en la conciliación familiar y el empleo. El encuentro, de este modo, sirvió para sacar adelante dos propuestas, ambas vinculadas a la Concellería de Muller e Igualdade: la licitación de los campamentos municipales para el curso 2026/27 y una solicitud de una subvención para la contratación de mujeres víctimas de violencia de género.

Comenzando por las actividades para los más pequeños, desde el Consistorio ferrolano se explicó que la propuesta Ferrol I+D –igualdad y diversidad– doblará su presupuesto frente al ejercicio 2025, alcanzando los 171.800 euros. El encargo, por tanto, tendrá una duración de un año, dividiéndose la dotación en 153.880 euros para la anualidad 2026 –que incluye los campamentos de verano y Navidad– y 17.919 para 2027 –los de Semana Santa–. El encargo, subrayó el gobierno ferrolano, podrá prorrogarse durante un año más.

Estas actividades, aseveró la edila responsable del área, Elvira Miramontes, “son unha ferramenta fundamental para apoiar ás familias durante os períodos de vacacións escolares, garantindo alternativas educativas e de lecer de calidade”, especialmente aquellas “en situación de maior vulnerabilidade”. De este modo, el Concello plantea un programa de actividades “saudables e de tempo libre” en el que se promueven “valores de convivencia e igualdade, respecto mutuo, cooperación en traballo en equipo”. Asimismo, se busca el desarrollo de campamentos en el que participen niños y niñas de diferentes ámbitos sociales para posibilitar “as súas relacións sociais” y, con ello, “compensar desgualdades”.

En cuanto a las actividades en sí, desde la Concellería de Muller e Igualdade se recordó que están dirigidas a menores de entre tres y doce años empadronados en el término municipal. El programa, añade, tendrá una duración total de 7.028 horas para todo el curso escolar, de las cuales la mayor parte se destinarán a la época estival –23 días en julio y 21 en agosto–, seguida de Navidad –ocho días– y Semana Santa –tres jornadas–.

Violencia de género

El segundo acuerdo de la sesión semanal es el relativo a la solicitud de una subvención de la Consellería de Política Social –enmarcada en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género– para la contratación de seis mujeres víctimas de esta lacra con el objetivo de “promover a súa autonomía persoal e económica”, así como favorecer “a súa plena integración na vida laboral e social”, afirmó Miramontes. En este sentido, la concejala recordó que, en base a la convocatoria de 2026 –publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 19 de enero–, la ayuda, en el caso de Ferrol, por tener más de 50.000 habitantes, permitirá emplear a seis personas durante doce meses a jornada completa.

De este modo, dos de estas vecinas entrarán en la categoría profesional C2 –labores de apoyo y de nivel auxiliar– y las cuatro restantes de subalternas. “Queremos contribuir a que as mulleres acaden unha maior autonomía mediante a promoción da súa independencia económica e do seu apoderamento”, aseguró Elvira Miramontes, incidiendo en que se concibe el empleo como “un elemento esencial para a recuperación persoal, a saída da situación de violencia e a construción dun proxecto de vida autónomo”.

Por tanto, la edila ferrolana insistió en que, con esta iniciativa, el Concello “reafirma o seu compromiso coa igualdade, coa loita contra a violencia de xénero e coa creación de oportunidades reais para que as mulleres poidan reconstruir as súas vidas desde a autonomía e a dignidade”.