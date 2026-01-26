Mi cuenta

Diario de Ferrol

La Diputación de A Coruña recibe cinco ofertas de inmuebles para la ampliación de su sede

El organismo reserva para esta inversión algo más de 1,1 millones de euros

Redacción
26/01/2026 22:31
Vista de la calle Real
Jorge Meis
La Diputación de A Coruña ha recibido un total de cinco ofertas de inmuebles para ampliar las instalaciones del organismo provincial. El proceso, estimado en 1,1 millones –impuestos incluidos–, se reactivó a comienzos de este mes de enero tras tener que suspenderse con anterioridad debido a un error de carácter técnico

En el segundo intento, y tras finalizar el viernes pasado el plazo de recepción de propuestas, la institución tendrá que elegir entre las cinco candidatas, si bien, en primer lugar, deberá verificarse que cumplen con los requisitos para albergar la oficina de recaudación, un local institucional y un espacio de trabajo colaborativo o coworking. 

Estas condiciones son, entre otras, estar ubicado en la trama urbana y estar bien conectado –con paradas de transporte público, estacionamiento o sucursales bancarias próximas–, con una superficie útil mínima de 670 metros cuadrados, de los que 200 son para la oficina de recaudación, 100 para coworking y otro tanto para auditorio y aula de formación con capacidad para 75 personas. 

