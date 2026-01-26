Mi cuenta

Actividades artísticas

“Ilustra tu amor propio” estrena los monográficos de 2026 en la Escola Aberta de Arte

Desde el centro avanzan el programa de estos talleres especiales para la primera mitad del año

Redacción
26/01/2026 13:24
Una de las actividades llevadas a cabo en la Escola Aberta de Arte, en este caso sobre la Fábrica de Lápices
Una de las actividades llevadas a cabo en la Escola Aberta de Arte, en este caso sobre la Fábrica de Lápices
Cedida
La Escola Aberta de Arte ya ha terminado de diseñar la programación de sus talleres monográficos mensuales para la primera mitad del año. Este mes de enero se estrena con “Ilustra tu amor propio”, una actividad en la que se trabajará “una original técnica de acuarela al mismo tiempo que descubres un poquito más sobre ti”, el próximo sábado 31.

No se requiere ningún nivel de conocimiento previo para participar en esta iniciativa, que se desarrollará de 11.00 a 13.00 horas, por 35 euros con todos los materiales necesarios incluidos.

Todos los talleres monográficos de esta primera mitad de 2026 coinciden en sábado, aunque las horas y precios, que se pueden consultar en las redes de la Escola Aberta, varían.

En febrero tocará “Grabado al linóleo”, en marzo “Acuarela para todos”, en abril “Crea y pinta tu pin a mano”, en mayo “Cartón-piedra todo natural” y en junio “Acuarela... para atrevidos”. Las personas interesadas pueden apuntarse y recibir más información en el 657 033 782 o 644 201 410.

