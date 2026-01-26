Ferrol en Común se une a la Plataforma Galega por unha Atención Digna á Dependencia

Los concejales de Ferrol en Común, Jorge Suárez y Nerea Purriños Daniel Alexandre

El grupo municipal de Ferrol en Común anunció esta mañana su adscripción a la Plataforma Galega por unha Atención Digna á Dependencia –conocida como “Emerxencia, Dependencia”–, que defiende un sistema público coordinado por el Sergas; garantizar “a calidade, dignidade e equidade” para las personas en esta situación; y mejoras en las condiciones laborales de los profesionales de esta prestación. Por medio de un comunicado, la formación local denunció que el sistema actual “é un cúmulo de neglixencias, abusos laborais e listas de agarda inasumibles” tanto en términos de valoración como en el propio servicio, algo que, recuerda, ha llevado al pleno municipal de Ferrol en varias ocasiones.

Así, la agrupación considera que esta situación deriva de dos factores principales “que provocan o deterioro continuo do Servizo de Axuda no Fogar (SAF)”: la gestión por parte del gobierno local “dunha competencia que lle é impropia” y que consume “múltiples recursos”; y la “tendencia crecente” a depender de concesiones para esta prestación, lo cual, a su juicio, es inadecuado porque las empresas privadas tienden a buscar sus propios beneficios. De este modo, la plataforma reivindica la creación de un servicio integrado en la propia estructura de la administración autonómica, bajo el asesoramiento del Consello Galego de Benestar Social.