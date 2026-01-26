Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Ferrol en Común se une a la Plataforma Galega por unha Atención Digna á Dependencia

La entidad aboga por un servicio público, de calidad y coordinado por el Sergas

Redacción
26/01/2026 18:31
Bancada de los grupos de la oposición de Ferrol
Los concejales de Ferrol en Común, Jorge Suárez y Nerea Purriños
Daniel Alexandre
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El grupo municipal de Ferrol en Común anunció esta mañana su adscripción a la Plataforma Galega por unha Atención Digna á Dependencia –conocida como “Emerxencia, Dependencia”–, que defiende un sistema público coordinado por el Sergas; garantizar “a calidade, dignidade e equidade” para las personas en esta situación; y mejoras en las condiciones laborales de los profesionales de esta prestación. Por medio de un comunicado, la formación local denunció que el sistema actual “é un cúmulo de neglixencias, abusos laborais e listas de agarda inasumibles” tanto en términos de valoración como en el propio servicio, algo que, recuerda, ha llevado al pleno municipal de Ferrol en varias ocasiones.

Así, la agrupación considera que esta situación deriva de dos factores principales “que provocan o deterioro continuo do Servizo de Axuda no Fogar (SAF)”: la gestión por parte del gobierno local “dunha competencia que lle é impropia” y que consume “múltiples recursos”; y la “tendencia crecente” a depender de concesiones para esta prestación, lo cual, a su juicio, es inadecuado porque las empresas privadas tienden a buscar sus propios beneficios. De este modo, la plataforma reivindica la creación de un servicio integrado en la propia estructura de la administración autonómica, bajo el asesoramiento del Consello Galego de Benestar Social.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Momento del acto institucional del pasado 2025

El Consistorio acogerá mañana el acto de conmemoración por el Día de las Víctimas del Holocausto
Redacción
El alcalde y la concejala Elvira Miramontes durante la celebración de un campamento urbano el pasado verano

La Xunta de Goberno Local inicia el curso 2026 con una sesión centrada en el empleo y la conciliación
Redacción
WEBINARIO AQUAE STEM VILAS ALBORADA

Veolia reafirma en Galicia su compromiso con la educación ambiental para construir un futuro más sostenible
Redacción
Estado de la zona tras las obras de mejora

Pontedeume culmina los trabajos de mejora en el entorno de la iglesia y la playa de Centroña
Redacción