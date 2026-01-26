Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Investigación

El investigador Tanausú Almeida propone una tesis aplicable a la industria real offshore en Ferrol

Este trabajo se desarrolló desde el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni)

Redacción
26/01/2026 22:57
El investigador del Citeni Tanausú Almeida
El investigador del Citeni Tanausú Almeida
Cedida
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Desde el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, situado en el Campus Industrial de Ferrol, se acaba de realizar una tesis doctoral que mejora la simulación de plataformas flotantes para la generación de energía marina renovable, teniendo en cuenta que uno de los principales retos de esta industria es el diseño y análisis de estructuras flotantes resistentes en alta mar.

“Simulacións numéricas de plataformas e compoñentes de fondeo para sistemas de xeración de enerxía mariña” es el título de la tesis doctoral del investigador Tanausú Almeida, que fue defendida la semana pasada en el edificio de Batallones, y que realizó bajo la dirección de Vicente Díaz y Anne Gosset, también del Citeni.

El tribunal estuvo presidido por Moustafa Abdel-Maksoud, profesor de la Hamburg University of Technology; Lilla Koloszar, investigadora del Von Karman Institute for Fluid Dynamics, y Pablo Fariñas, profesor de la Universidade da Coruña.

La investigación se presenta como un doctorado industrial, que fue realizado en colaboración con la empresa CoreMarine, lo que aporta al trabajo un marcado carácter aplicado y una orientación directa a la resolución de problemas reales de la industria offshore.

0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

La doctora Noemí López González, especialista en Cirugía General y Digestiva del hospital Ribera Juan Cardona

Hemorroides: cómo prevenirlas y tratarlas a tiempo
Redacción
Primeiro encontro do ciclo, arredor da obra “A velada de Londres”

O director da película “A esmorga”, Ignacio Vilar, convidado a Ferrol polas “Leituras Medulianas”
Redacción
Zavala no concerto que ofreceu no verán de 2025 no Nachiños Fest

Zavala pecha febreiro na Piruchela, en Neda: “sempre imos voltar ás asociacións”
Rita Tojeiro Ces
La formación se desarrollará en el Centro Cultural Universitario

El curso de fotografía documental con Bandia Ribeira abre el plazo de matrícula este martes
Redacción