El investigador Tanausú Almeida propone una tesis aplicable a la industria real offshore en Ferrol

El investigador del Citeni Tanausú Almeida Cedida

Desde el Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais –Citeni–, situado en el Campus Industrial de Ferrol, se acaba de realizar una tesis doctoral que mejora la simulación de plataformas flotantes para la generación de energía marina renovable, teniendo en cuenta que uno de los principales retos de esta industria es el diseño y análisis de estructuras flotantes resistentes en alta mar.

“Simulacións numéricas de plataformas e compoñentes de fondeo para sistemas de xeración de enerxía mariña” es el título de la tesis doctoral del investigador Tanausú Almeida, que fue defendida la semana pasada en el edificio de Batallones, y que realizó bajo la dirección de Vicente Díaz y Anne Gosset, también del Citeni.

El tribunal estuvo presidido por Moustafa Abdel-Maksoud, profesor de la Hamburg University of Technology; Lilla Koloszar, investigadora del Von Karman Institute for Fluid Dynamics, y Pablo Fariñas, profesor de la Universidade da Coruña.

La investigación se presenta como un doctorado industrial, que fue realizado en colaboración con la empresa CoreMarine, lo que aporta al trabajo un marcado carácter aplicado y una orientación directa a la resolución de problemas reales de la industria offshore.