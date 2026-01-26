El curso de fotografía documental con Bandia Ribeira abre el plazo de matrícula este martes

La formación se desarrollará en el Centro Cultural Universitario Emilio Cortizas

Este martes 27 abre el plazo de matrícula en los talleres del área de Cultura de la UDC para el segundo cuatrimestre, que están dirigidos a cualquier tipo de público interesado, independientemente de si está vinculado o no a la institución. “A fotografía como escusa para relacionarse coa realidade. Un campo de experimentación” es el curso de 30 horas que impartirá Bandia Ribeira, del 12 de febrero al 14 de mayo, en el Centro Cultural Universitario del Campus Industrial de Ferrol.

Las sesiones se desarrollarán los jueves, de 16.30 a 19.00 horas, y en ellas se tratarán las distintas fases de creación de un proyecto fotográfico, de manera que cada una de las personas participantes será autora de su propio proyecto.

El alumnado de la UDC puede apuntarse por 40 euros, las personas desempleadas por 45, el resto de la comunidad universitaria por 70 y el público general por 90 euros. Las inscripciones se realizarán hasta el jueves 5 contactando con el 881 013 697 o cultura.ferrol@udc.es.

Profesora

Bandia Ribeira, de As Pontes, se formó en Fotoperiodismo en la Autònoma de Barcelona y en Fotografía Documental en la University of South Wales y en este momento cursa un doctorado en la Complutense.