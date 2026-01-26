Mi cuenta

Ferrol

El Consistorio acogerá mañana el acto de conmemoración por el Día de las Víctimas del Holocausto

La cita tendrá lugar al mediodía en el salón de recepciones del palacio municipal

Redacción
26/01/2026 18:35
Momento del acto institucional del pasado 2025
Momento del acto institucional del pasado 2025
Cedida
El palacio municipal de Ferrol acogerá mañana martes, a partir de las 12.30 horas, el acto institucional en conmemoración del Día Internacional de las Víctimas del Holocausto. La cita, que estará presidida por el alcalde, José Manuel Rey, tendrá lugar en el salón de recepciones y solo podrá accederse con invitación.

Esta efeméride, que se celebra cada año el 27 de enero desde 2006 –fue instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005–, tiene como objetivo recordar a los millones de personas fallecidas por la represión nazi y educar a la ciudadanía contra la intolerancia y el antisemitismo. Asimismo, la casa consistorial de Narón también acogerá este mediodía el acto central de las diferentes actividades programadas para esta fecha señalada.

