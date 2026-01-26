El Banco Sabadell anuncia el cierre de una de sus sucursales en Ferrol

La empresa explica que mantendrá un cajero cerca del lugar Daniel Alexandre

Por carta está anunciando el Banco Sabadell Gallego el cierre de la oficina de la calle María –número 66, detrás del concello de Ferrol–, una de las dos que tiene en la ciudad naval.

En el texto se les informa que la clausura de la sucursal se hará efectiva el 20 de abril y se les invita a realizar todas las operaciones presenciales en la oficina de la carretera de Castilla con Curros Enríquez, en San Xoán de Filgueira.

Algún cliente ya ha manifestado su contrariedad con una decisión que tiene especial repercusión en las personas de más edad, pues la distancia entre ambas oficinas es de más de un kilómetro. Con este cierre, el Banco Sabadell solo tendrá una sucursal en la urbe naval.

Con todo, matizan que “para su comodidad”, se mantendrá un cajero automático “próximo al local donde antes estaba la oficina, que dejará de prestar servicio”.

La primera del año

El mapa de sucursales bancarias se ha reducido ostensiblemente desde la crisis inmobiliaria que estalló en 2007-2008. En los años que la siguieron, la gran recesión provocó una profunda reestructuración que se llevó por delante muchas sucursales. Aunque en los últimos tiempos el ritmo de cierres se ha ralentizado, lo cierto es que nunca se ha estabilizado.

Cabe recordar, por ejemplo, que el pasado 11 de julio cerró la sucursal del Santander de la calle Real, 134, esquina con Sánchez Barcáiztegui, concentrando todo el negocio de particulares en la plaza de España y el de empresas, en Real con Concepción Arenal.

Entonces, un total de diecisiete empleados y empleadas fueron recolocados en otras sucursales o salieron de la empresa con prejubilaciones anticipadas o bajas incentivadas.