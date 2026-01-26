Canido reclama al Concello el mantenimiento del memorial a las víctimas del franquismo

Rueda de prensa de los grupos municipales con las entidades de Canido Jorge Meis

Los grupos de la oposición reclamarán al gobierno local en el pleno ordinario del próximo jueves, día 29, que acometa labores de mantenimiento en el entorno del memorial a las víctimas del franquismo. La petición, que se formulará mediante una moción conjunta de PSOE, BNG y Ferrol en Común, parte del tejido asociativo del barrio de Canido, que ya la había trasladado por escrito bajo Registro al Concello el pasado diciembre.

Así, a través de una rueda de prensa –a la que también acudieron, en representación de las formaciones, los ediles Julián Reina, Germán Costoya, María do Mar López, Jorge Suárez y Nerea Purriños–, los portavoces de la AVV y SRD del área, así como de las asociaciones Muíño do Vento y Ferrolterra Antiga, relataron las deficiencias que a día de hoy acumula el monumento. En este sentido, el presidente de la entidad vecinal, Roberto Taboada, relató que, desde la instalación del memorial en febrero de 2024, “sufre o abandono e o deterioro” por parte del ejecutivo ferrolano, denunciando que no solo los bastones de luz que lo rodeaban han ido desapareciendo, sino que “a súa contorna non foi nunca atendida”.

Cuidado del muro trasero

En concreto, desde las entidades se señala al muro de la parte trasera de la escultura, que comparten la iglesia de San Rosendo y el IES de Canido, como el principal elemento sobre el que debe intervenirse. “Pensamos que, ademais das obrigas que hai por Lei, tamén hai outras por estética e decoro”, aseveró Taboada, insistiendo en que no se puede relegar al olvido este lugar, “e máis coa carga emocional e simbólica que ten este monumento”.

De este modo, las asociaciones denunciantes, a través de la mencionada moción, instan al gobierno local “a que faga as xestións oportunas coas administracións que faga falta para manter esa traseira, pedindo que se limpe esa vexetación que está de máis e tamén que se repoñan as luminarias”. De igual forma, las entidades reclaman también que se acometa la comprometida puesta en valor del memorial, a través de “paneis informativos” y acciones coordinadas con las organizaciones que conforman la comisión de Memoria Histórica, como “visitas escolares”. A este respecto, la representación vecinal apuntó a que existe una propuesta, más que un proyecto, para la promoción y la divulgación de este memorial desde su misma inauguración.

De esta forma, la moción conjunta se estructura en tres peticiones: la aplicación de medidas de protección y conservación; que el Concello se ponga en contacto con los titulares del muro en cuestión; y que se impulsen iniciativas para su puesta en valor y difusión.

Skate Park

Por otro lado, preguntados por los medios por la situación del proyecto del Skate Park de Antón Varela –que se situará muy próximo al memorial–, los representantes detallaron que llevan meses sin conocer los avances de la propuesta más allá de un encuentro mantenido por el Consistorio con el colectivo de patinadores y la comisión de Memoria Histórica. En cualquier caso, el presidente de la AVV, Roberto Taboada, relató que cada una de las cuatro entidades mantenía una postura diferente respecto a esta infraestructura, pero que se acordó darle el visto bueno por los potenciales beneficios del mismo para el barrio. No obstante, Taboada volvió a incidir que ninguna de ellas se posicionaba como promotor de la iniciativa.