Diario de Ferrol

Ferrol

Trescientas personas se manifiestan en Ferrol en apoyo del activista Bruno Lopes

El ferrolano tendrá que declarar el 10 de marzo en el Juzgado por un presunto delito de odio por ocho tuits

Redacción
25/01/2026 18:31
Un momento de la manifestación
Un momento de la manifestación
Jorge Meis
Alrededor de 300 personas se manifestaron ayer por las calles de Ferrol para solidarizarse con el activista Bruno Lopes, que deberá declarar el 10 de marzo en el Juzgado acusado de un presunto delito de odio contra la religión judía a raíz de la publicación de unos mensajes en redes sociales en el marco de los ataques del Estado de Israel a Gaza, que comenzaron en octubre de 2023.

Además de los presentes, más de una treinta de entidades de toda Galicia anunciaron su apoyo a Lopes ante lo que consideran una “persecución” y la “criminalización do movemento a favor da causa palestina”. La marcha, que salió de la plaza de Amada García, frente al edificio administrativo de la Xunta, recorrió parte del barrio de A Magdalena para concentrarse finalmente en Armas, donde se leyó un manifiesto e intervino el propio Lopes antes de que la cantautora Sés, amiga del protagonista, interpretase “Tempestades de sal”.

Archivo y reapertura

Lopes explicó que la denuncia de la Brigada de Información de la Guardia Civil es “unha montaxe policial que se encadra nunha política contra quen dá voz á causa da Palestina”, además de un “aviso a navegantes que procura intimidar e censurar as persoas solidarias”. El activista aseguró que la comunidad internacional “segue a mirar cara outro lado” ante los “crimes de lesa humanidade contra o pobo palestino” y denunció los “constantes incumprimentos” por parte de Israel del Plan de Paz: “Xa son máis de 500, segundo datos das Nacións Unidas, as persoas asasinadas desde o pasado 10 de outubro na Franxa de Gaza”.

Acto seguido, Lopes se refirió a parte del contenido de la causa que se sigue contra él. Así, expuso alguno de los argumentos del juez de Instrucción nº 1 de Ferrol en un auto publicado el pasado 15 de mayo sobre el atestado de la Benemérita: “Realiza constantes juicios de valor e interpretaciones subjetivas de los contenidos a los que se refiere que, por una parte, están fuera de lugar y, por otra, al menos se consideran desafortunados. El atestado cae en la confusión de mezclar cuestiones religiosas con cuestiones políticas. Una cosa es la religión judía y las personas que la profesan, que no solo residen en el Estado de Israel, y otra cosa es el Estado de Israel, también llamado en determinados ámbitos sionista o judío, e su situación de confrontación con el pueblo palestino que carece de Estado”.

Galería

"Galiza con Palestina" e con Bruno Lopes: as imaxes da manifestación en apoio ao activista ferrolán

manifestación de apoio a Bruno LopesVer más imágenes

“Poderían ser parte da miña defensa”, reconoció Bruno Lopes, y supusieron el sobreseimiento libre y archivo de la causa en un primer momento, pero lo cierto es que no fueron lo suficientemente convincentes para impedir que, tras ser recurrido por la Fiscalía, fuese revocado por la Sección 1ª de la Audiencia Provincial, “que teima”, añadió el acusado, “na confusión de antisemitismo con antisionismo”.

Lopes apunta, en ese sentido, que ser antisionista es “posicionarse contra unha ideoloxía racista e colonial”, por lo que “se o delito é denunciar o sionismo, declárome culpable”.

