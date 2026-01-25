Las grandes superficies caen derrotadas ante Ingrid mientras que el mercado rebosa de producto fresco

El expositor rebosante de Frutas Tere, este sábado Jorge Meis

Ingrid se convirtió, sin duda alguna, en el nombre más pronunciado durante las últimas jornadas en todo el norte de la península. Aquí, en Ferrolterra, la cosa no fue tranquila. La borrasca dejó en Cedeira rachas de viento de hasta 163,61 kilómetros por hora y, en Mañón, las olas se levantaron hasta alturas vertiginosas, superando los 11 metros en varias ocasiones.

También fueron días con grandes cargas de trabajo para bomberos, agentes de seguridad y sanitarios que, alertados por los servicios de emergencia, actuaron a lo largo de Ferrol, Eume y Ortegal en salidas de vía, drenajes o árboles y tendido eléctrico caído, entre otras cuestiones.

Y, como no podía ser de otra forma, el sector de la alimentación no se quedó atrás. A expensas de que el tráfico volviese a restablecerse y que la mercancía llegase a las grandes superficies, algunos supermercados e hipermercados vieron cómo, el sábado, no podían ofrecer productos frescos a sus clientes. Algunas de estas firmas llevaban más de dos días sin recibir los camiones, mientras que otras, sin embargo, paliaban el efecto de Ingrid gracias a la cercanía de sus almacenes logísticos —los más cercanos en Narón, Betanzos o Poio, por ejemplo—.

Sin embargo, y recordando en cierta manera la historia de David contra Goliat, en el mercado de A Magdalena no se tuvo miedo ni a la lluvia, ni a la nieve ni al viento. Los expositores rebosaban color y frescura y, en palabras de los placeros, todo lo explica el mismo motivo: la proximidad.

Mientras los medios se hacían eco de un gran número de camiones parados en Zamora que buscaban entrar a Galicia –cabe recordar que grandes firmas del sector tienen sus centros en esta misma provincia o en Toledo–, en la ciudad naval, a las 6.00, como cada día, se seleccionaba el producto que ese día se iba a poner a la venta.

Esta rutina es la de Isabel Lama, de A Estiba da Vella. A horas a las que algunos aún se encuentran en plena vuelta a casa, ella ya tiene el puesto montado y este fin de semana presumieron de grelo, coliflor, repollo, peras o manzanas. “O venres chegaron cousas de Valencia ou Almería, pero, ao día seguinte, o noso produto de máis lonxe viña de Monfero”, asegura esta tendera.

Esto es clave para poder entender que Ingrid no es suficiente motivo para asustar a unos de los grandes madrugadores de Ferrol. Es más, María Teresa López, que lleva más de dos décadas al frente de Frutas y Verduras Tere, puede presumir de que “nunca quedamos sin subministro. Cando houbo a folga de camións, vímonos algo máis apretadas, pero todo quedou nun susto”. Recuerda una época como la pandemia, donde los hipermercados se vieron colapsados y, a pesar de que “traballamos a tope”, no hubo un día en el que no pudieran ofrecer calidad.

Y a pesar de que los alimentos que provienen del sur y el Mediterráneo podrían ser la gran incógnita en el caso de que la borrasca no dé una tregua, en Ferrol lo tienen bastante claro: “Ao optar por produtos de proximidade, é máis difícil quedarte sen eles. Se non tes nabizas, sabes que hai produtores que están preto e que, se non teñen a opción de vir até aquí, vas ti. Eu vou a Coristanco e traio patacas, por exemplo. Optar polo de aquí ten vantaxes”.

Esta es una opinión compartida también por José Ramón Pena, encargado de unos cortes más que precisos en la carnicería Elia y Eladio. “Se non hai que pasar portos de montaña porque optamos polo da casa, non temos problemas”, asegura el tendero que, en la última jornada de apertura que registraba el mercado la semana pasada, recibía, aproximadamente, unos 40 kilogramos de carne fresca entre “tenreira, porco ou polo” autóctona, la más lejana, de la provincia de Pontevedra.

Clientela

En este espacio se comparte una premisa. A nivel clientela, este grupo de empresarios habla de “fieles”; es decir, “os que van ás grandes superficies a é para mercar o que non temos aquí: papel hixiénicou o produtos de limpeza. Ademais, é xente que, se non vén, é preocupante. Forman parte da túa rutina”, asegura Lama.

A pesar de que en el puesto de Pena, por ejemplo, fueron “os de sempre que, a pesar de que o tempo non acompañe, veñen igual”, agradece. “Quen vén ao mercado quere un produto de calidade e de cercanía, opta por algo diferente ao que hai nos súpers”, explica. Por ello, no es de extrañar que, en fechas como la de la jura de bandera, se viese más movimiento por las instalaciones, ya que hay quien opta por hacer de la gastronomía el mejor souvenir posible.

Las estanterías de alguna grande superficie lucían desiertas el sábado por la mañana José Díaz

Sin saber cuál fue el producto estrella de cada casa, puestos como Mercabacalao, bajo los mandos de Loli Neira, reconocen que la semana cerró con una “jornada estupenda, porque como hay poco pescado, las ventas se han incrementado”. A su parecer, esto demuestra una cuestión bastante sencilla y es que “esto es mejor siempre”, asevera. Engloba aquí no solo los manjares que uno se puede llevar a su casa, sino también un trato más que especial, ya que el día a día forma, en cierta manera, un cariño mutuo.

Teresa López lo sabe de primera mano, pues en su larga trayectoria “tiven a sorte de ver medrar moitos nenos que viñan coas súas nais e que, a día de hoxe, son clientes da froitería”, comenta entre risas. “Vivimos moito xuntos, dende as alegrías ata as penas”, remarca. Y, a pesar de que la media de edad del mercado “es de 50 y algo”, cada vez se ven “más caras nuevas” que apuestan por lo de “toda la vida”. Consciente de que las superficies comerciales tienen una mayor rapidez, “na que vas collendo cousas e as metes no carro e xa está”, reconocen que “aquí tes que coller número e facer cola e, ás veces, esperas máis tempo do que nos gustaría porque queremos atender ben, sen excepcións”.

En este caso, recomiendan matar el tiempo haciendo turismo “e aproveitar para ver os frescos que teñen os compañeiros” y, en el caso de mucho cansancio, aquí cabría la posibilidad de hacer una parada de avituallamiento, porque, recuerdan, “os súpers non teñen cafetería”.