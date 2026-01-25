Mi cuenta

Entroido Caranceiro

Lacón con grelos, concurso de disfraces y sorteos para quedar este Entroido en Caranza

Ya están disponibles los tickets para reservar el menú de la fiesta, que se celebra por segundo año consecutivo

Rita Tojeiro Ces
Rita Tojeiro Ces
25/01/2026 22:21
Una de las fiestas en La Salle, que por primera vez acogerá la de Entroido
Una de las fiestas en La Salle, que por primera vez acogerá la de Entroido
Jorge Meis
La comisión de fiestas de Caranza ya tiene el cartel de la segunda edición de su Entroido Caranceiro, que este año cambiará de escenario al pabellón del colegio La Salle. Ya se pueden reservar los tickets para la comida, el próximo 7 de febrero, solo una parte de una celebración que contará con música en directo, concurso de disfraces y numerosos sorteos.

En este momento se están ultimando los preparativos de la fiesta, que se abrirá con una sesión vermú a partir de las 13.00 horas. Según avanzan desde la organización, que anima a todo el público a ir disfrazado, durante la jornada los miembros de la comisión permanecerán atentos a las distintas caracterizaciones de la gente y, tras la deliberación, se entregará un premio a las que consideren mejores.

A partir de las 14.30 está previsto que se empiece a servir la comida, que consistirá en el tradicional lacón con grelos, sopa, bebida, postre y café. Las personas interesadas en disfrutar del menú ya pueden reservar los tickets, a 20 euros, contactando con el 620 619 867.

Los puntos de venta serán la herboristería Xesta, la tienda de ropa y complementos Boulevard, frutería Nieves, Mare Nostrum, Auditorio y la farmacia de Juan de Austria.

Como siempre, la comisión agradece la colaboración de los establecimientos del barrio y también de fuera del mismo, ya que gracias a sus donaciones se podrán realizar una serie de sorteos de regalos sorpresa, que prevén resolverse a alrededor de las 18.30 horas.

