El número de infracciones por furtivismo se redujo casi a la mitad

Imagen de archivo de una operación contra el furtivismo Jorge Meis

El Servizo de Gardacostas realizó a lo largo del año pasado un total de 415 inspecciones en la ría de Ferrol y su entorno, una cifra inferior a la de todo el ejercicio 2024, cuando fueron 596, es decir, un 30% más, una diferencia menor que la que presenta el balance de infracciones, que pasó de 125 a 68, es decir, un 54% menos.

En el conjunto de Galicia, el descenso fue generalizado, pero no con la intensidad que se registró en Ferrol. Así, en 2024 se habían practicado 10.710 registros, por los 9.726 de este, lo que supone una caída del 9%. Pese a este descenso hubo una mayor efectividad en los operativos, pues, aunque las denuncias por infracción de la ley de pesca no superaron las de 2024, sí estuvieron cerca, con 2.568, solo un 3% menos.

La menor actividad marisquera puede explicar parcialmente esta situación. Ya no es que haya menos marisco, sobre todo bivalvos de talla comercial, sino que, directamente, apenas hay de especies históricamente importantes como la almeja babosa y el berberecho, que están desaparecidas. Como se recordará, este año hubo además una parada biológica entre abril y julio y, a pesar de las advertencias de las cofradías, lo cierto es que la actividad furtiva también fue menor.

De 1.675 a 383 kilos

La diferencia entre los kilos de las diversas especies de marisco y de pescado decomisados en 2024 y 2025 fue muy grande, al pasar de los 1.675 kilos del primer ejercicio a los 383 del año pasado, y la marcan sobre todo los operativos exitosos de dos especies: los 800 kilos de centolla que interceptaron en dos despliegues en noviembre y diciembre de 2024 y los 400 resultantes de las salidas en febrero y marzo.

El año pasado, sin embargo, no hubo grandes incautaciones. De bivalvos apenas fueron 101 kilos entre todas las especies y, en crustáceos, el decomiso de 194 kilos de centolla en las primeras semanas de la campaña aportaron cifras significativas.

Impacto en el empleo y, sobre todo, un riesgo para la salud La actividad furtiva no solamente tiene un impacto en el empleo que se crea en el sector profesional del mar, sino que, además, puede provocar riesgos para la salud si se adquiere por cauces que no son reglamentarios. En ese sentido, tanto las cofradías como la Consellería do Mar, subrayan que los perjuicios que la compra de productos del mar sin las garantías de haber sido extraídos por profesionales y pasado por los controles de las lonjas son muy altos. Cabe recordar, por ejemplo, que en estos momentos gran parte de los bancos de la ría –y el de As Pías en su totalidad– son zonas C, por lo que antes de poder ponerse a la venta el bivalvo que se extraiga de ellas debe pasar por un proceso de depuración intensivo en batea.

En el total de Galicia, apenas se registraron discrepancias en términos cuantitativos, pues la caída fue mínima: de las 28,3 toneladas de productos decomisados a lo largo de todo el año se pasó a 27,7.

Del mismo modo evolucionaron las incautaciones de útiles que los furtivos emplean para extraer el marisco de manera irregular. En el ámbito de la ría de Ferrol se aprehendieron más de 650 en todo 2024, mientras que el año pasado apenas fueron 167, sobre todo de nasas de pulpo, nécora o camarón, con 56, la cifra más alta de todas las artes que se retiraron de la circulación.