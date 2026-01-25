Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Patrimonio

El Barroquista, el historiador del arte “influencer”, destaca el modelo “perfecto” de la ciudad de Ferrol

En el espacio Galicia por Diante de la RTVG se dieron las claves de la candidatura a Patrimonio Mundial

Redacción
25/01/2026 22:29
Miguel Ángel Cajigal en el Museo de Historia Natural, por las Meninas
Miguel Ángel Cajigal en el Museo de Historia Natural, por las Meninas
Cedida
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

La plataforma Ferrol Patrimonio Mundial se acaba de hacer eco de las palabras que dedicó en antena el historiador del arte y músico Miguel Ángel Cajigal Vera, conocido en las redes sociales por el sobrenombre de El Barroquista, en las que destacó a la ciudad como un bien “verdadeiramente excepcional”.

Miguel Ángel Cajigal, que en 2023 participó en el festival de las Meninas de Canido con la charla coloquio “La especie que pintaba en las paredes”, dio cuenta de las claves de la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial en el espacio Galicia por Diante de la RTVG.

“Probablemente é o modelo de cidade naval máis perfecto construída no século XVIII: é a maneira de volcar na realidade todas as teorías utópicas do porto ideal que se comezan a trazar no Renacemento e todo ese pensamento”, explica.

Según Cajigal, el interés no reside únicamente en el recinto portuario en sí mismo sino que también recae en la estructura defensiva de San Felipe y en “a cidade que medra e que se vai planificar específicamente para que aí resida esa dotación que está vinculada ao Arsenal, que é o barrio da Magdalena”. Así, el historiador concluye que “é moi difícil atopar unha cidade no mundo que se corresponda tan ben con esa idea de cidade naval ideal”.

0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica

Te puede interesar

Lucas y su compañera humana, Sara Duarte, en uno de los fotogramas

Lucas, el “dogfluencer” de Boiro, protagoniza la campaña turística de la Mancomunidade de Ferrol
Redacción
Al finalizar la celebración en Ares hubo posado familiar en el altar

Las mascotas vuelven a misa en Ares y Fene para recibir la bendición de San Antón
Marta Corral
La marcha, a pesar del tiempo, fue concurrida

Más Cuidados y Naronkan organizaron una “candaina” con 25 voluntarios y 20 perros
Redacción
El conservatorio de As Pontes recibiría la máxima cuantía

Cerca de 50.000 euros para tres escuelas musicales de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal
Redacción