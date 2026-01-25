El Barroquista, el historiador del arte “influencer”, destaca el modelo “perfecto” de la ciudad de Ferrol

Miguel Ángel Cajigal en el Museo de Historia Natural, por las Meninas Cedida

La plataforma Ferrol Patrimonio Mundial se acaba de hacer eco de las palabras que dedicó en antena el historiador del arte y músico Miguel Ángel Cajigal Vera, conocido en las redes sociales por el sobrenombre de El Barroquista, en las que destacó a la ciudad como un bien “verdadeiramente excepcional”.

Miguel Ángel Cajigal, que en 2023 participó en el festival de las Meninas de Canido con la charla coloquio “La especie que pintaba en las paredes”, dio cuenta de las claves de la candidatura de Ferrol a Patrimonio Mundial en el espacio Galicia por Diante de la RTVG.

“Probablemente é o modelo de cidade naval máis perfecto construída no século XVIII: é a maneira de volcar na realidade todas as teorías utópicas do porto ideal que se comezan a trazar no Renacemento e todo ese pensamento”, explica.

Según Cajigal, el interés no reside únicamente en el recinto portuario en sí mismo sino que también recae en la estructura defensiva de San Felipe y en “a cidade que medra e que se vai planificar específicamente para que aí resida esa dotación que está vinculada ao Arsenal, que é o barrio da Magdalena”. Así, el historiador concluye que “é moi difícil atopar unha cidade no mundo que se corresponda tan ben con esa idea de cidade naval ideal”.