Ferrol

Clausura de un piso por fuga de gas y falsa alarma de incendio en Ferrol

Los Bomberos de Ferrol tuvieron una decena de intervenciones este domingo

Redacción
25/01/2026 22:29
Bomberos calle Concepción Arenal
Imagen de una intervención esta semana en Concepción Arenal
Jorge Meis
Aunque siguen bajo mínimos al haberse negado a hacer horas extras hasta que se establezca una negociación con el Concello de Ferrol por la RPT, los bomberos ferrolanos intervinieron en unas diez ocasiones este domingo, muchas de ellas relacionadas con el temporal.

No obstante, dos de las que han tenido una mayor trascendencia nada tienen que ver con este extremo. Por un lado, en torno a las 15.50 horas fueron alertados por el 112 Galicia debido a un fuerte olor a quemado que provenía del número 21 de la avenida do Mar. No obstante, se trataba de una falsa alarma, puesto que ese inmueble se incendió este viernes.

Además, sobre las 16.30 horas de este los bomberos de Ferrol atendieron el aviso de un vecino que detectó olor a gas en el hueco de la escalera del número 6 de la calle Pumariños. 

Al parecer, procedía del primer piso, deshabitado. Se cerró la llave exterior y se habló con el dueño, que apareció por el lugar. Queda cerrado hasta que un técnico revise la instalación.

