Agenda cultural

La nueva exposición colectiva del Museo Naval lucirá firmas de renombre como Fonfría

Coincidiendo con la inauguración, se convoca una visita especial por el Día Mundial del Conservador Restaurador

Redacción
24/01/2026 23:16
Museo Naval entrega premios Pintura de La Mar
Exposición anterior en el museo, del premio Pintura de la Mar
Daniel Alexandre
El Museo Naval de Ferrol estrenará una nueva muestra pictórica este martes, “Marinas”, una selección de 28 lienzos pertenecientes a la colección particular del empresario gallego José Manuel Pato González, que incluye obras de reconocidos artistas como José Manuel Fonfría, Rosa Pereda, Espino, Roberto Ber­taggia, Cortés o el noruego Amaldus Nielsen. Esa misma jornada, con motivo del Día Internacional del Conservador Restaurador, se realizará una visita especial bajo el nombre de “El caso de las banderas”, con necesidad de inscripción.

La temática de la exposición que está por venir ya se advierte en el título y por ser uno de los grandes intereses del propietario que, delegado en Galicia de la Real Liga Naval Española y director de su área de pesca, está estrechamente unido al mar.

Entre los artistas que acerca en esta ocasión destaca la presencia de obras de Fonfría, burgalés autodidacta que falleció en 2020, y que suele considerarse uno de los referentes europeos de la pintura de marinas.

Los cuadros se localizarán en la sala de usos múltiples hasta el próximo 12 de abril, visitable en el horario de apertura del museo (de lunes a viernes, de 9.30 a 13.30, o los sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30).

La visita especial por el Día del Conservador Restaurador tendrá lugar a las 17.30 horas y los participantes conocerán los procesos de estudio, limpieza, consolidación y almacenamiento de las banderas históricas, además de las normas éticas que guían su conservación. Al formulario para solicitar plaza se puede acceder directamente en este enlace.

